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春節疏運孝親專案 桃園擬加碼500元、提供2萬名額

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
交通部觀光局日前公布「春節疏運孝親專案」，北北基桃與新竹縣市納入住宿優惠範圍，桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，表示桃園將針對孝親專案加碼500元，預計提供2萬個名額。記者張裕珍／攝影
交通部觀光局日前公布「春節疏運孝親專案」，北北基桃與新竹縣市納入住宿優惠範圍，桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，表示桃園將針對孝親專案加碼500元，預計提供2萬個名額。記者張裕珍／攝影

交通部觀光局日前公布「春節疏運孝親專案」，北北基桃與新竹縣市納入住宿優惠範圍，桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，表示桃園將針對孝親專案加碼500元，預計提供2萬個名額，並以「桃園魅力金三角旅遊」主題，規畫機場體驗旅遊、青埔亮點旅遊與桃園地域旅遊3種模式，歡迎全台遊客造訪、留宿桃園，體驗桃園多元魅力。

春節疏運孝親專案將於明年2月8日起至13日上路，針對55歲以上國民推出住宿優惠補助，民眾必須從其他縣市搭乘大眾運輸前往北北基桃或新竹縣市等6縣市住宿，每房可折抵1500元，最高補助6000元，希望帶動內需消費。

鄭文燦說，各縣市陸續研議加碼版本，經與觀旅局討論決定推出桃園魅力金三角旅遊計畫，以機場、青埔與桃園規畫旅遊行程，機場為體驗旅遊，可以體驗購物與美食，青埔為亮點旅遊，走訪多處新興的特色景點，桃園則規畫地域旅遊，可順遊在地景點、觀光工廠與休閒農場等，民眾可以花個3天2夜或2天1夜，享受桃園的多元魅力。

鄭表示，市府預計加碼500元、2萬名額，由觀旅局規畫計畫細節與內容，若有需要再增加名額就增加，預計下周三市政會議報告定案。

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