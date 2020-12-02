苗栗衛生局抽驗市售早餐及早午餐 3件不符衛生標準

苗栗縣政府衛生局啟動今年早餐及早午餐稽查抽驗專案，最近抽驗生菜沙拉、飲品、蛋品、即食熟食等共8件，抽驗結果有3件不符衛生標準，多數是大腸桿菌數超標，要求限期改正後都已複查合格。

衛生局指出，這次專案稽查重點除了包含食品業者登錄、食品良好衛生規範準則(GHP)、產品責任險、作業人員健康管理、製程衛生及溫度管控等，也落實輔導查核「豬、牛肉原產地」、「重組肉食品」及「基因改造食品」標示規範，並加強抽驗蛋品檢驗農藥與動物用藥殘留，生菜沙拉、即食熟食、飲料等檢驗衛生標準。

衛生局局長張蕊仙呼籲轄內食品業者，製備食材時，溫度管控是首要關鍵，7至60℃稱為危險溫度帶，細菌會大量生長繁殖，食品加熱溫度需超過70℃、熱存溫度高於60℃、冷藏溫度低於7℃，才能有效抑制細菌滋長，業者需要每日確實進行清潔環境，落實自主管理，以符合食品良好衛生規範，降低食品中毒事件發生。