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苗栗衛生局抽驗市售早餐及早午餐 3件不符衛生標準

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府衛生局最近啟動早餐及早午餐稽查抽驗專案，抽驗業者供應的生菜沙拉、飲品、蛋品、即食熟食。圖／苗栗縣衛生局提供
苗栗縣政府衛生局最近啟動早餐及早午餐稽查抽驗專案，抽驗業者供應的生菜沙拉、飲品、蛋品、即食熟食。圖／苗栗縣衛生局提供

苗栗縣政府衛生局啟動今年早餐及早午餐稽查抽驗專案，最近抽驗生菜沙拉、飲品、蛋品、即食熟食等共8件，抽驗結果有3件不符衛生標準，多數是大腸桿菌數超標，要求限期改正後都已複查合格。

衛生局指出，這次專案稽查重點除了包含食品業者登錄、食品良好衛生規範準則(GHP)、產品責任險、作業人員健康管理、製程衛生及溫度管控等，也落實輔導查核「豬、牛肉原產地」、「重組肉食品」及「基因改造食品」標示規範，並加強抽驗蛋品檢驗農藥與動物用藥殘留，生菜沙拉、即食熟食、飲料等檢驗衛生標準。

衛生局局長張蕊仙呼籲轄內食品業者，製備食材時，溫度管控是首要關鍵，7至60℃稱為危險溫度帶，細菌會大量生長繁殖，食品加熱溫度需超過70℃、熱存溫度高於60℃、冷藏溫度低於7℃，才能有效抑制細菌滋長，業者需要每日確實進行清潔環境，落實自主管理，以符合食品良好衛生規範，降低食品中毒事件發生。

食品科表示，此外，明年1月1日起將施行包裝食品及直接供應飲食場所供應食品的豬肉原料原產地標示規定，衛生局已啟動豬肉標示加強輔導計畫，針對大賣場、傳統市場、超市、餐廳及小吃業等進行肉品來源及原產地標示輔導，業者可至衛生局或衛生所領取產地標示相關貼紙張貼，呼籲業者務必誠實清楚標示販售食品相關資訊、保留進貨單據，以供辨識源頭產地，讓鄉親可以安心自由選擇。

苗栗縣政府衛生局最近啟動早餐及早午餐稽查抽驗專案，抽驗業者供應的生菜沙拉、飲品、蛋品、即食熟食。圖／苗栗縣衛生局提供
苗栗縣政府衛生局最近啟動早餐及早午餐稽查抽驗專案，抽驗業者供應的生菜沙拉、飲品、蛋品、即食熟食。圖／苗栗縣衛生局提供

衛生局 抽驗

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