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竹市110年度總預算案未過 林智堅：傷害市民的心

中央社 / 新竹市2日電

新竹市110年度總預算案，因朝野協商未有共識無法通過，將延到民國110年開臨時會審，市長林智堅昨晚深夜發文表示，議會沒在法定的時間內完成審查無法接受，也傷害市民的心。

林智堅強調，「我熱愛這座城市，我努力讓城市更好，今天這樣的結果，傷害不是我，而是市民的心」。

新竹市議會昨天為會期最後1天，新竹市110年度總預算案，歲入編列約新台幣233.09億元，歲出編列約253.58億元，送議會定期會審查，但部分預算朝野協商未達共識，延會5天協商多次，昨天仍無結果。

林智堅昨天深夜在臉書發文表示，依地方制度法40條規定，在會計年度開始的一個月前完成總預算審議是議會的職責，議會本該在延會後的最後一天，完成預算的審查。

林智堅表示，團隊盡力做到說明，但遺憾的是無法看到議會進行實質的審查，只是不斷地擱置。

他指出，議員的工作是為民眾把關，審議市府預算，無論是政黨協商還是逐條審查，市府會盡力協助議會完成總預算的審議，而市民最不樂見的是，這樣的過程，卻成為少數人用來挾持議事與預算來換取政治利益的工具。

林智堅說，他樂見議員對預算提出不同的意見，但可惜沒有時間讓同仁好好說明，也知道部分議員審議預算的背後，有著不同的目的，但他仍鼓勵同仁以正面回應與說明。

林智堅說，預算審議被擱置，將影響城市最基礎的運作以及市政的建設，首當其衝的是2021年台灣燈會無法順利進行，甚至連基本的社福、教育相關預算都無法被審議，而這些傷害都是每一位市民必須共同承擔的。

林智堅表示，明年是重要建設年，資本支出提高到60.9億元，創歷年新高，包含兒童探索館、公道三、新校園運動與步行城市等重大建設計畫都可能受影響。

林智堅 新竹 台灣燈會

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