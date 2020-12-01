竹市110年度總預算案未過 林智堅：市民不能接受

中央社 / 新竹市1日電

新竹市議會今天會期最後1天，但朝野協商仍無共識，新竹市110年度總預算案確定無法過關，延到民國110年開臨時會審；新竹市長林智堅說，新竹市民不會認同也不能接受。

新竹市110年度總預算案，歲入編列約新台幣233.09億元，歲出編列約253.58億元，送議會定期會審查，但部分預算朝野協商未達共識，延會5天協商多次，下午5時多仍無結果。

中國國民黨新竹市議會團發聲明表示，選民付託審總預算案，堅持人民納稅血汗錢要用在刀口原則，樂於支持有利民生項目，但不輕放疑慮項目與預算；基於與市府共推城市進步理想，希望審查更周全，支持大會決議，明年開臨時會續審。

時代力量黨團說，總預算案有許多須仔細審查項目，部分計畫市府未能說明清楚或未提供詳細資料，難在表訂議程內審完，應盡快在明年1月開臨時會審，避免市政中斷。

民主進步黨團發聲明表示，強烈譴責國民黨團刻意擱置，導致市政建設延宕與市民權益受損，呼籲國民黨團停止政黨私心，避免議事運作遭少數人挾持，讓議事運作與城市建設儘速回常軌。

林智堅表示，議會未依地方制度法規定，在會計年度開始1個月前審議完成，「市民不會認同也不能接受」。

地制法規定，縣 (市) 總預算案，縣 (市) 政府應於會計年度開始2個月前送達縣 (市) 議會。縣 (市)議會應於會計年度開始1個月前審議完成，並於會計年度開始15日前由縣 (市) 政府發布之。

竹市府主計處說，明年是重要建設年，資本支出提高到60.9億元，創歷年新高，包含兒童探索館、公道三、新校園運動與步行城市等重大建設計畫都可能受影響。

竹市府表示，審預算案是議員法定職責，依法須在會期內審完，避免市政工作與民眾權益受損，很遺憾總預算案遭議會擱置，這不是新竹市民之福。

新竹 國民黨 林智堅

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