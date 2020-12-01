竹市明年度總預算案未過 待明年開臨時會審議

新竹市明年度總預算案經市議會1個月定期會及5天延會審議，今天會期最後1天經政黨協商仍無法達成共識，決議繼續協商，由於今年度會期已用完，須延到明年召開臨時會審議。市長林智堅表示，議會未依地方制度法規定在會計年度開始的1個月前完成總預算審議，市民不會認同也不能接受。

市議會國民黨團發表聲明指出，忠於選民付託審查市府明年度總預算，堅持每分人民納稅的血汗錢都要用在刀口的原則，有利於民生的項目均樂於支持，對有疑慮的項目與預算也不輕放，用心到所有議程用盡的最後一刻，大會仍未能達成一致的共識，基於與市府共同推動城市進步的理想，也希望讓總預算案審查更加周全，因此支持大會決議，總預算案留待明年召開臨時會繼續審查。

時代力量黨團指出，因總預算案有許多需要仔細審查的項目，有些計畫市府未能說明清楚或未提供詳細資料，因此未能在表訂議程內審議完畢，黨團主張議會應盡快在明年1月召開臨時會審議，避免被外界認為議會刻意擱置，讓市政中斷。

新竹市明年度總預算案，歲入編列233.09億元，歲出編列253.58億元，送市議會定期會審查，因部分預算二讀會保留朝野協商未達成共識，延會5天協商多次，今天最後1天，協商至下午5點多仍無結果，雖有部分市議員主張延會或開臨時會繼續審議，但今年度會期已用完，只能留待明年召開臨時會繼續審議。

市府主計處指出，明年是重要的建設年，資本支出提高到60.9億元創下歷年新高，包含兒童探索館、公道三、新校園運動、步行城市等重大建設計畫都可能受到影響。