桃園市南區漁民活動中心落成 提供完善服務和集會需求

桃園市長鄭文燦今天前往新屋區，參加南區漁民活動中心落成、中壢區漁會漁民節大會，表示活動中心總工程經費為8103萬元，由漁業署、市府、中壢區漁會各負擔三分之一，是地上兩層建築，融入客家紅磚及藍白風格。

南區漁民活動中心1樓規劃為南區漁業發展展示中心，2樓為大型多功能活動空間，提供更完善的服務及滿足集會需求。鄭文燦表示市府將持續給予漁會及漁民更大支持，包括加強推動永安漁港周圍改善計畫，打造永安漁港成為最受歡迎的多功能休閒觀光漁港。

鄭文燦説，永安漁港為全台唯一以客家族群為主體的漁港，2004年闢建觀光漁市及相關設施，成為市民採買漁獲的好去處，後來規劃綠色隧道，提升休閒功能，成為年輕人喜愛的休閒場所。市府規畫永安漁港整體改造計畫，南岸推動觀海橋、入口海祭廣場、客家迎賓廣場改善及漁具倉庫美化等工程。

永安漁港北岸興建海螺廣場，預計明年完工成為客家音樂文化館，並以海螺意象代表漁業及客家團結精神，傳承牽罟、堆石滬等傳統文化。市府會持續改善永安漁港周圍建設，讓永安漁港成為兼具客家特色、現代化及多元功能的觀光漁市，吸引更多遊客前來，增加觀光漁業收入。

鄭文燦強調，永安漁港兼具漁業永續及保育觀念，周圍有藻礁生態館、牽罟文化館、石滬文化館、新屋濱海植物園等，保留傳統客家漁業文化及生態；農博基地則轉型為可舉辦露營、展覽和各式活動的新屋環教園區。

永安漁港未來建設包括北岸增設圍堤工程，工程預算約1億9000萬元，目前已通過環評，正在設計階段；另外還有永安漁具倉庫改建計畫，工程預算約5200萬元。鄭文燦表示未來市府將持續改善永安漁港整體環境，盼周圍建設發展與漁會共存共榮，在保護漁民權益下，推動多元化活動，讓永安漁港展現新風貌，成為最好的觀光漁市。