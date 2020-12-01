快訊

52台空頻後，公廣新聞台能否重拾台灣新聞信任度？

勤指主任山區尋獲無生命跡象 國道警不捨：再2年就退休了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園市南區漁民活動中心落成 提供完善服務和集會需求

聯合報 / 記者鄭國樑高宇震／桃園即時報導
鄭文燦頒模範漁民獎。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦頒模範漁民獎。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天前往新屋區，參加南區漁民活動中心落成、中壢區漁會漁民節大會，表示活動中心總工程經費為8103萬元，由漁業署、市府、中壢區漁會各負擔三分之一，是地上兩層建築，融入客家紅磚及藍白風格。

南區漁民活動中心1樓規劃為南區漁業發展展示中心，2樓為大型多功能活動空間，提供更完善的服務及滿足集會需求。鄭文燦表示市府將持續給予漁會及漁民更大支持，包括加強推動永安漁港周圍改善計畫，打造永安漁港成為最受歡迎的多功能休閒觀光漁港。

鄭文燦説，永安漁港為全台唯一以客家族群為主體的漁港，2004年闢建觀光漁市及相關設施，成為市民採買漁獲的好去處，後來規劃綠色隧道，提升休閒功能，成為年輕人喜愛的休閒場所。市府規畫永安漁港整體改造計畫，南岸推動觀海橋、入口海祭廣場、客家迎賓廣場改善及漁具倉庫美化等工程。

永安漁港北岸興建海螺廣場，預計明年完工成為客家音樂文化館，並以海螺意象代表漁業及客家團結精神，傳承牽罟、堆石滬等傳統文化。市府會持續改善永安漁港周圍建設，讓永安漁港成為兼具客家特色、現代化及多元功能的觀光漁市，吸引更多遊客前來，增加觀光漁業收入。

鄭文燦強調，永安漁港兼具漁業永續及保育觀念，周圍有藻礁生態館、牽罟文化館、石滬文化館、新屋濱海植物園等，保留傳統客家漁業文化及生態；農博基地則轉型為可舉辦露營、展覽和各式活動的新屋環教園區。

永安漁港未來建設包括北岸增設圍堤工程，工程預算約1億9000萬元，目前已通過環評，正在設計階段；另外還有永安漁具倉庫改建計畫，工程預算約5200萬元。鄭文燦表示未來市府將持續改善永安漁港整體環境，盼周圍建設發展與漁會共存共榮，在保護漁民權益下，推動多元化活動，讓永安漁港展現新風貌，成為最好的觀光漁市。

漁民 鄭文燦 牽罟

延伸閱讀

桃園航空城公司推合作MOU 盼打造智慧城市願景

影／郭台銘擘劃桃園航空城願景 讚許鄭文燦是好官

桃市 創新突破有成

侯友宜行動治理 鄭文燦鐵人精神

相關新聞

像極了愛情 苗栗大湖草莓浪漫開園

苗栗縣大湖地區農會今天安排情侶演出情境劇，草莓鮮果、甜點、美食等元素入戲，也為今年草莓季「鮮甜湖莓 像極了愛情」浪漫開園...

秋冬專案今啟動 桃市府加強巡視戴口罩措施

為預防秋冬疫情，中央今起啟動秋冬防疫專案，進入8大類場所要強制戴口罩，桃園市政府加強巡視市政大樓等公有館舍帶口罩情形，強...

安心進公園 竹北市公園設施明年起將投保公共意外險

新竹縣竹北市人口近年來不斷成長，不少長輩及親子會到公園運動、遊玩，竹北市民代表朱健銘卻發現竹北市納管的公園有214處，並...

日本笠間台灣辦事處訪新埔 農糧署大力宣傳新竹觀光

農糧署長胡忠一今天率隊與日本笠間台灣辦事處長木下知香一同訪視新竹縣新埔鎮的農糧產業，一行人走訪茶廠、農會及柿餅農業區，胡...

幸福指數大調查 台中治安宜居躍進六都前段班

經濟日報公布「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」，今年中南部表現亮眼，嘉義市進步9個名次，奪下全台之冠，台中市也一口...

國1湖口交流道連絡道拓寬通車 新竹工業區上下班更便捷

為了讓在新竹工業區工作的民眾上下班更便捷，新竹縣湖口鄉公所爭取中央補助，斥資約1億1600萬元進行「湖口交流道特定區高速...

竹市香山濕地生態公園工程5日啟用 參加活動抽iPhone12

新竹市占地1.5公頃的香山濕地生態公園工程將於本周六完工啟用，市長林智堅說，市府斥資1千多萬元歷時1年改造，將閒置雜草地...

百年雞蛋花來迎賓 苗栗市公所「好客」

苗栗市公所打掉大門前的圍牆，設立「好客廣場」，今天再加碼種樹，其中，百年緬梔（雞蛋花）就在入口處迎賓，不僅罕見又樹型奇特...

胡志強的BRT回不去了 盧秀燕：台中需要全捷運

台中市市議會今天進行總質詢，國民黨議員李中指出，台中第二條捷運如經中央核定起碼要花10年以上興建，他認為台中市區必須有東...

桃園連3天小雨石門水庫小有進帳 蓄水率回到50.1%

桃園市區連3天降雨，昨晚至今天中午雨勢雖然不大，但是幾乎沒停過。石門水庫壩頂和集水區儘管降雨不明顯，不過經過11小時鋒面...

桃園醫院世界愛滋日 邀羽球一哥周天成宣導愛滋零歧視

愛滋病感染者因汙名和歧視，常被拒絕提供醫療服務，導致許多感染者害怕到醫療院所就醫，導致延誤病情，為此衛生福利部桃園醫院昨...

桃市議會本屆遞補第5人 民進黨陳睿生宣誓就職

桃園市新屋區民進黨籍議員邱佳亮因貪汙案入獄服刑，該遺缺該選區「落選頭」同黨陳睿生遞補，陳今天早上9點到議會宣誓就職，市長...

熱門新聞

苗栗新設2支固定式照相桿 元旦上路執法

雨超大！宜蘭蘇澳狂降暴雨 在地人驚訝：跟颱風有得比

影／嘉義種出無農藥超甜草莓 想吃不用再跑苗栗大湖

就職滿100日 陳其邁：分數留給市民打

金門3輛廣告車長期佔車位遭砸 凸顯無法可管窘境

檢舉違法爐渣掩埋 台南環團：挖了3米深 這叫鋪面？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。