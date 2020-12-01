歷史近1世紀 桃園大廟口派出所整修重生

桃園市歷史建築大廟口派出所走過92年，是桃園僅存的日治時期警察官吏派出所，也見證桃園舊城發展，市府文化局投入1872萬元進行原貌修復，原有磚瓦、通風口、戶外樓梯等都被完整保存，連值班台牆面特製的文件置放區也被留下，今天完工啟用，市府也在所內舉行桃園舊城發展史特展，歡迎民眾來逛展重溫昔日舊城面貌。

大廟口派出所前身為清領時間的桃園街庄保甲局，1923年景福宮一帶進行都市改正，廟旁興建1處磚造2層樓建物，1樓為大廟口派出所、2樓為桃園保甲聯合事務所於1927年10月落成，1947年合併更名為景福分駐所，1996年景福所遷往文昌公園旁，後作為倉儲利用，經由地方文史團體陽明一街實驗工坊提報，2017年5月登錄為歷史建築。

市府文化局指出，大廟口派出所同時保存日治時代派出所與清朝保甲制度，具有雙重的歷史意義，在登錄為歷史建築之後展開調查研究與規畫設計，去年4月以「舊城、商圈、文創」三面向進行原貌修復，磚造建物外觀即可見保字與警察旗章，別具意義。

大廟口派出所2樓今天起舉行「桃仔城佇佗位? 桃園舊城發展史特展」，展出多項建築構件與老照片，有昔日景福派出所銜牌、印章，加固用的各式鐵件等，可一窺派出所建築近百年之變遷，還有兩幅介紹文化景點的大地圖，古今對比嘉慶14年的桃園舊城以及現今的桃仔城景況，另也以時間軸呈現桃園舊城食衣住行育樂及信仰文化演變。