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桃園航空城公司推合作MOU 盼打造智慧城市願景

中央社 / 桃園機場1日電

桃園航空城公司今天舉辦2020桃園航空城產業論壇，邀請各領域產業關鍵領袖與會對談，並在桃園市長鄭文燦見證下與進駐企業簽署合作備忘錄（MOU），盼打造智慧城市願景。

鄭文燦下午出席在台北諾富特華航桃園機場飯店舉辦的「桃園模式 世界城市—2020桃園航空城產業論壇」，並邀請鴻海集團創辦人郭台銘蒞臨演講。

鄭文燦見證航空城公司與11家進駐企業簽署合作備忘錄後接受媒體聯訪表示，桃園航空城進入實質開發階段，現在正進行土地的分配登記及地上物查估補償。

他表示，將來航空城會有300公頃的產業專區、74公頃自由貿易區，希望成為台灣經濟發展重要的火車頭。另外，桃園連續10年全國第一的工業產值，顯示桃園在產業地圖上重要地位。

鄭文燦說，桃園市政府希望引進航太維修、物流、雲端、生技醫療、包括智慧車輛及綠能等產業，同時希望第五代行動通訊（5G）、物聯網（IoT）或人工智慧等新技術的引進，可以讓航空城成為創新產業的中心，帶動國家進步。

鄭文燦指出，目前在招商階段，已經有非常多廠商簽訂MOU表示願意投資進駐航空城，包括郭台銘個人創辦的永齡基金會、鴻海集團轉投資臻鼎科技等也參與簽署，市政府歡迎所有高科技產業進駐航空城。

記者詢問，如何看待郭台銘出席、力挺2020桃園航空城產業論壇。鄭文燦回答，他與郭台銘在今年總統大選後有多次對話，郭台銘認為台灣應掌握自身優勢、國家發展契機。

鄭文燦指出，郭台銘談的都不是單一事情，且認為航空城應該是個創新產業的中心，讓台灣在東北亞及東南亞樞紐地位做最好的發揮，以較大格局看待航空城計畫。

鄭文燦表示，郭台銘過去曾提出零到6歲國家養的主張，桃園是率先實施生育津貼的縣市，現在中央跟進。幾次的對話雖然他都沒有與郭台銘談到政治層面，但郭台銘對於國家發展有很深刻看法。

記者追問，是否支持郭台銘參與2024總統大選，以及是否支持郭台銘進軍媒體，競爭52台的頻道。對此，鄭文燦指出，他沒有與郭台銘討論過政治，也沒有聽說郭台銘要進軍媒體。

桃園航空城公司董事長陳錫禎表示，航空城是台灣最大的智慧城市實驗場域，以桃園青埔為智慧城市的實務示範區，除能貼近市民生活，更將帶動相關產業鏈的發展。

陳錫禎指出，航空城的建設更是連結機場與周邊建設發展桃園產業重要關鍵，將結合政策導入智慧城市相關技術，將桃園航空城設計為充滿智慧與科技量能的未來城市。

航空城 郭台銘 鄭文燦

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