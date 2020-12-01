苗栗縣、苗栗市同場 縣府前歡慶耶誕
今年耶誕節活動，苗栗縣政府、苗栗市公所在縣府前廣場、「市民廣場」，12月24日點燈，縣府是8公尺高耶誕樹、市公所6公尺高客家耶誕樹，各具特色，還有樂團玖壹壹等藝人表演，及「菁市集」擺攤、摸彩等內容，同場熱鬧到27日。
苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮太太王慧珍、縣議員徐筱菁、黃月娥、張佳玲、黎煥強、張可欣、溫宜靜、楊明燁，公館鄉長曾美露等人今天啟動「2020苗準青動栗 歡聚耶誕夜」活動。
活動以白色耶誕為主題，透過燈飾裝點縣府廣場周邊，設置8公尺高的雪白耶誕樹、夢幻馬車及耶誕小屋等造景，現場還安排有旋轉木馬、小火車等親子遊樂設施。12月24日晚間點燈，25日星光音樂會，玖壹壹、金曲歌王翁立友等輪番演出，26日、27日苗栗夜YEAH秀融合多元族群及青年社團展演。
25日、26日、27日推出耶誕「菁市集」特色主題活動，40多家縣內職訓業者、文創青年、青農展售商品，現場也安排多項主題活動如手寫卡片、發送糖果、塗鴉彩繪、耶誕DIY等，相關資訊將公告在官方網站及臉書粉絲專頁「苗栗好青年─勞工及青年服務讚」。
苗栗市公所去年耶誕節在「市民廣場」點燈亮化，打造光廊在晚間璀燦奪目造成轟動，今年再辦「苗栗耶誕」活動，24日晚間客家花布裝置的特色耶誕樹點燈，並安排懷舊樂團等表演，及摸彩活動，24日到26日耶誕市集及街頭藝人秀，與客家耶誕樹或苗栗市耶誕打卡區拍照，並至臉書「2020苗栗耶誕粉絲團」打卡加按讚，可以兌換小禮物。
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