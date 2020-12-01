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像極了愛情 苗栗大湖草莓浪漫開園

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣大湖地區農會今天安排情侶演出情境劇，為「鮮甜湖莓 像極了愛情」草莓季浪漫開園。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖地區農會今天安排情侶演出情境劇，為「鮮甜湖莓 像極了愛情」草莓季浪漫開園。記者范榮達／攝影

苗栗縣大湖地區農會今天安排情侶演出情境劇，草莓鮮果、甜點、美食等元素入戲，也為今年草莓季「鮮甜湖莓 像極了愛情」浪漫開園，產期以到明年4、5月，目前採果價1台斤300元至380元不等，縣長徐耀昌等人歡迎全國民眾來採果，享受「像極了愛情」滋味。

「草莓王國」大湖鄉種植草莓面積約450公頃，產量、產值均居全國之冠，今年因雨量偏少，適合草莓生長，產量及品質都維持穩定，採果價1台斤300元至380元，大湖地區農會今天在台3線大湖草莓觀光農場，徐耀昌、大湖鄉長胡娘妹、立委徐志榮太太王慧珍等人，主持「鮮甜湖莓 像極了愛情」草莓季開園。

草莓觀光果園還上演情境劇，情侶共採、品嘗草莓，並打卡拍照，「像極了愛情」，大湖地區農會總幹事徐欽志表示，入冬後天氣穩定，加上大湖地區日夜溫差大，今年的草莓比以往早熟，即日到12月12日，只要到大湖酒莊酒品區及農特門市，消費全面88折。

大湖警察分局因應草莓季，及冬天泰安溫泉熱季，規畫交通疏導管制措施及替代道路，假日台3線各重要路口均派遣員警加強疏導，以主幹道不塞，次、支線緩進為原則，運用號誌連鎖功能，機動調整號誌時間，南、北雙向機動巡邏，嚴禁車輛占用車道臨時停車。

此外，大湖地區可能塞車的時間假日下午3點到5點，較易壅塞路段大湖酒莊前及台3線、苗62線口，替代路線建議北部民眾，可由國道1號頭份交流道沿台3線三灣往獅潭方向，也可從苗栗交流道經公館鄉走台6線進出大湖，南部民眾可由國道1號三義交流道，沿140縣道、130縣道進出。

苗栗縣大湖地區農會今天安排情侶演出情境劇，草莓美食入戲，為「鮮甜湖莓 像極了愛情」草莓季浪漫開園。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖地區農會今天安排情侶演出情境劇，草莓美食入戲，為「鮮甜湖莓 像極了愛情」草莓季浪漫開園。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖地區農會今天安排情侶演出情境劇，為「鮮甜湖莓 像極了愛情」草莓季浪漫開園。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖地區農會今天安排情侶演出情境劇，為「鮮甜湖莓 像極了愛情」草莓季浪漫開園。記者范榮達／攝影
苗栗縣長徐耀昌、大湖鄉長胡娘妹等人，今天主持「鮮甜湖莓 像極了愛情」草莓季開園。記者范榮達／攝影
苗栗縣長徐耀昌、大湖鄉長胡娘妹等人，今天主持「鮮甜湖莓 像極了愛情」草莓季開園。記者范榮達／攝影

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