秋冬專案今啟動 桃市府加強巡視戴口罩措施

為預防秋冬疫情，中央今起啟動秋冬防疫專案，進入8大類場所要強制戴口罩，桃園市政府加強巡視市政大樓等公有館舍帶口罩情形，強調違者勸導無效將送市府衛生局裁罰，最高可罰1萬5千元。市長鄭文燦也說將視察是否落實，避免秋冬出現本土疫情。

秋冬防疫專案主要強化邊境檢疫、社區防疫及醫療應變3面向，其中社區防疫，強制要求民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類場所應戴口罩，違者可處3千元到1萬5千元不等裁罰。

桃園市政府秘書處長顏子傑說，桃園市政府因應秋冬防疫專案啟動，將延續今年4月1日起市府大樓洽公實名（聯）制規定，進入市府須出示身分證或市民卡，未攜帶證件或無證件的洽公民眾，須填寫「桃園市政府健康聲明書」才能進入市政大樓。

自12月1日起，洽公者強制戴口罩、量體溫後才能進入，秘書處人員與駐衛警等將加強巡視市政大樓內戴口罩情形，規勸無效者，一律依法送裁處單位市府衛生局裁罰。

顏子傑表示，防疫網絡有賴高公民素養的配合才能完善守護，戴口罩情形巡視仍會以勸導為優先，相信所有同仁及洽公民眾都能夠配合落實。

鄭文燦也認為，國外疫情還在發燒，中央流行疫情指揮中心也宣布印尼移工暫停入境2周，這段期間以來從國際機場入境到集中檢疫所的案件變多，都由市府消防局負責，他將安排時間視察給予鼓勵，若有載送到確診者一律休假5天，也確保同仁安全。