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安心進公園 竹北市公園設施明年起將投保公共意外險
新竹縣竹北市人口近年來不斷成長，不少長輩及親子會到公園運動、遊玩，竹北市民代表朱建銘卻發現竹北市納管的公園有214處，並無投保公共意外險，他日前提案期望市公所能辦理公共意外險，保障市民及幼童在公園的安全。市公所指出，目前已編列20餘萬預算，相關細節仍待確認。
朱建銘表示，縣府推動「共融式公園」，鼓勵長者、幼兒到戶外活動，但他發現竹北市的公園卻沒有投保公共意外險，民眾若使用公園的體健設施受傷，只能自認倒楣，無法索賠，非常不合理。
因此，他在代表會提案爭取公共意外險預算，近日終於通過，明年起，公園體健設施將納入公共意外險理賠項目，無論長輩或孩童都可以擁有安心運動玩耍的場所，為鄉親們帶來福音。
市公所指出，目前已編列20餘萬預算，期望能增加對市民的保障，不過相關細節仍需等上網公告招標，廠商擬定後確認。
另外，竹北市公所也在市民代表會的支持下，審議通過明年度編列總計約3400萬餘元預算，將自2021年元月1日起，補助水痘第2劑、帶狀性疱疹疫苗接種。
市公所表示，將補助設籍竹北市滿1年的市民，4到6歲施打第2劑水痘疫苗每人1000元補助，65歲到79歲施打帶狀性疱疹疫苗每人2000元補助，低收入戶全額補助。
其中，水痘疫苗第2劑每劑自費約1800元，竹北市目前4到6歲的小朋友約有9600餘人，共計960多萬元經費；而帶狀疱疹疫苗每劑自費約4800元，65歲到79歲長輩約有1200餘人，共計2400多萬元，之後將年齡向下補助。
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