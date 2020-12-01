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幸福指數大調查 台中治安宜居躍進六都前段班

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
經濟日報幸福指數大調查，台中市各項指數大進步，進入六都前段班。圖/台中市政府提供
經濟日報幸福指數大調查，台中市各項指數大進步，進入六都前段班。圖/台中市政府提供

經濟日報公布「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」，今年中南部表現亮眼，嘉義市進步9個名次，奪下全台之冠，台中市也一口氣進步8個名次，擠進六都前段班。包括客觀統計數據與主觀民調，台中成績都亮眼，尤其在居住環境、治安、環保等民眾最直接感受領域「台中進步了！」「政府作為」民調中，台中成績從去年40.6進步到今年的72.8。中市府表示，對於每份民調都虛心接受，以平常心當作參考，並持續努力各項市政建設。

經濟日報幸福指數大調查是由「行政院主計總處統計數據」與「民意調查結果」綜合計算出的結果，民調訪問樣本數達16820有效樣本，主客觀數據具一定指標公信力。

2020縣市幸福指數大調查，六都排名大洗牌，去年六都第一是台北市，今年被桃園追過，名次互換，台南市在縣市總排名退步8名，也退出六都前段班，台中市總排名躍進8名，闖進六都第三名，六都墊底則是高雄市。

台中市在2020縣市幸福指數中，排名六都第三，總排名唯一進步的直轄市。市府指出，這一年台中市長盧秀燕推動「公托公幼倍增」「美樂地共融公園計畫」「社會住宅『台中好宅』開工」及「道路燙平專案」全面啟動，舉辦第二屆台中購物節，在防疫緊縮之下，還能創造90億的消費登錄成績，民眾有實際感受。

在客觀數據方面，台中市民的平均每人可支配所得35萬2633元，排名全台第五，領先台南市、高雄市，成為中南部最富裕的城市。統計數據也顯示，2020年台中市暴力犯罪率下降，排名是全台第三，就業率、平均壽命、家戶連網率都上升。

主觀民調部分，台中市在這次11個民調指標中，分數全部都進步，尤其在「政府作為」指標，台中成績從去年40.6大幅進步到今年的72.8，高於全台平均的69.7，這代表台中市政府的施政，民意給予最直接的肯定。

經濟日報幸福指數大調查，台中市各項指數大進步，進入六都前段班。圖/台中市政府提供
經濟日報幸福指數大調查，台中市各項指數大進步，進入六都前段班。圖/台中市政府提供

台中市 民調

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