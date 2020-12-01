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日本笠間台灣辦事處訪新埔 農糧署大力宣傳新竹觀光

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新埔鎮農會的新農民市場，讓在地農民能直接供貨超市，包裝也都有QRcode，讓消費者能更放心購買。記者巫鴻瑋／攝影
新埔鎮農會的新農民市場，讓在地農民能直接供貨超市，包裝也都有QRcode，讓消費者能更放心購買。記者巫鴻瑋／攝影

農糧署長胡忠一今天率隊與日本笠間台灣辦事處長木下知香一同訪視新竹縣新埔鎮的農糧產業，一行人走訪茶廠、農會及柿餅農業區，胡忠一不忘在行程中大力向日本代表推銷新竹縣的觀光，木下知香受訪時則表示，日本與台灣的農業十分相像，尤其新埔的茶與柿餅更是不輸日本，承諾疫情後會幫忙宣傳日本旅客來台旅遊。

農糧署長胡忠一表示，新竹縣的農產非常出色，尤其因新竹縣屬於山多平原少的地區，人口也相對不密集，發展小而美、小而精緻的農業經濟是非常適合的，原因是耕地面積小，但是卻有適合多種作物生長的環境，也因而能滿足一般家庭對於農產的多樣化需求。

胡忠一還提到，從2014年新埔鎮農會發展農民直銷站以來，民眾的迴響都十分正面，現在新埔的新農民市場也發展如日本一樣的農產履歷，由在地的小農直接供應產品，既能維持農民生計，又能確保貨架上的商品都是在地最新鮮、產地直送的蔬果，消費者在購買時也能更放心。

日本笠間台灣辦事處長木下知香在受訪時也表示，新竹縣的茶葉、柿餅都很優質，適合日本人來旅遊，未來疫情過後開放日本遊客來台觀光的話，也會推薦日本的朋友一定要到新竹縣旅遊，體驗在地的農業觀光。

新埔鎮農會則說，新農民市場主要以販售新埔鎮農民在地生產的新鮮蔬果、農產加工品為主，現在已有超過百戶的農戶供貨，農會也輔導農民轉型為友善耕作，並協助申請相關認證、生產履歷，兼顧農業生產與生態環境的維護。

農糧署北區分署長王安石（左1）訪視新埔鎮農會的新農民超市，超市提供優質商品。記者巫鴻瑋／攝影
農糧署北區分署長王安石（左1）訪視新埔鎮農會的新農民超市，超市提供優質商品。記者巫鴻瑋／攝影
農糧署長胡忠一（左3）與日本笠間台灣辦事處長木下知香（左4）一同訪視新竹縣新埔鎮農業，木下知香也表示會邀請日本國人來台觀光。記者巫鴻瑋／攝影
農糧署長胡忠一（左3）與日本笠間台灣辦事處長木下知香（左4）一同訪視新竹縣新埔鎮農業，木下知香也表示會邀請日本國人來台觀光。記者巫鴻瑋／攝影

日本 新竹 農民

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