國1湖口交流道連絡道拓寬通車 新竹工業區上下班更便捷

為了讓在新竹工業區工作的民眾上下班更便捷，新竹縣湖口鄉公所爭取中央補助，斥資約1億1600萬元進行「湖口交流道特定區高速公路連絡道路拓寬工程」，為加快工程進度、節省經費，並活化土地利用，罕見獲行政院核定採「以地易地」方式取得部分道路用地，歷經約1年半施工期，今天舉行竣工通車典禮。

縣長楊文科感謝內政部營建署挹注經費，改善連絡道路急彎及危險的路段，提供用路人安全且舒適的道路，並稱讚此案活化土地利用，堪稱是全國公共工程的典範。

湖口鄉長林志華表示，新竹工業區許多上班族常走台1線新興路838巷接光華路65巷，再接國道1號湖口交流道聯絡道光華路進入新竹工業區，但巷道只有4至7米寬，狹窄、會車不易，尖峰時段常塞車。

為此，鄉公所和縣政府爭取中央生活圈交通系統建設計畫補助，含用地徵收補償和工程費，核定總工程費1億1615.5萬元，將道路拓寬至12米，全長約760公尺，設置雙向各一條汽、機車道。

林志華說，為達成「以地易地」，除了他親到各部會開會，工務課長黃乾祥更與內政部地政司、財政部國有財產署、國防部軍備局和縣府相關單位，經過逾百次開會溝通及公文往返，終於獲行政院准予辦理。

黄乾祥表示，公所最初以公告現值辦理用地徵收，40多名地主多數同意提供用地，少數地主則爭取以私有地換公有地的請求，「以地易地」起初地政相關單位都說「不可能」，但公所仍努力克服。