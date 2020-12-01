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竹市香山濕地生態公園工程5日啟用 參加活動抽iPhone12

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市香山濕地公園尊重自然設計，創造許多活動空間。圖／市府提供
新竹市香山濕地公園尊重自然設計，創造許多活動空間。圖／市府提供

新竹市占地1.5公頃的香山濕地生態公園工程將於本周六完工啟用，市長林智堅說，市府斥資1千多萬元歷時1年改造，將閒置雜草地變身城市中的微森林，600公尺長的自然步道、2800平方公尺的大草皮及多樣化林種與豐富生態，不僅是生態教育場域，更是民眾散步及森林浴的好去處。

市府指出，慶祝香山濕地生態公園啟用，本周六將舉辦Shake Baby蟹蚵貝比藝術日，邀藝術家帶領市民完成捕夢網大型藝術創作，還有集章抽獎、生態導覽、藝術市集及表演活動，只要上網按讚、留言、分享就有機會抽中最新的iPhone 12大獎，詳情可上新竹市 新鮮事臉書粉絲專頁查詢。

林智堅說，市府團隊去年向中央爭取1800萬元整合香山濕地生態館、賞蟹步道及17公里自行車道等人氣景點，打造香山地區完整的生態旅遊空間，讓香山濕地生態公園成為市民的後花園、在地社區的生態公園，更獲得國家卓越建設獎最佳規畫設計金質獎的肯定。

市府產發處指出，香山濕地生態公園工程利用國有閒置土地，以生態原則規畫，保留現有喬木並依生長分布位置蜿蜒設計人行空間，創造原有溝渠賞蟹空間，可以散步、團體活動，還能安排賞蟹生態小旅行，精心規畫阻隔植栽及草坡，形成鬧中取靜的生態公園，也是遛小孩的場域。

市府指出，公園內600公尺長的自然步道，採用友善環境的預鑄板及天然土固化鋪設，透過生態友善設計，保存原有的瓊仔林及腎蕨地被層，草坡採高程規畫，創造出蜿蜒的散步道及停留空間，讓遊客可以好好享受自然、不受干擾。

2800平方公尺的大草皮則採用耐踩踏、耐陰的草種，整座公園維持原有微森林生態，又能讓人舒適行走，讓人有如置身大自然又像在花園般的舒適。

新竹市香山濕地公園尊重自然設計，創造許多活動空間。圖／市府提供
新竹市香山濕地公園尊重自然設計，創造許多活動空間。圖／市府提供
新竹市香山濕地公園尊重自然設計，創造許多活動空間。圖／市府提供
新竹市香山濕地公園尊重自然設計，創造許多活動空間。圖／市府提供
新竹市香山濕地公園尊重自然設計，創造許多活動空間。圖／市府提供
新竹市香山濕地公園尊重自然設計，創造許多活動空間。圖／市府提供
新竹市香山濕地公園歷時1年改造，將於本周六完工啟用。圖／市府提供
新竹市香山濕地公園歷時1年改造，將於本周六完工啟用。圖／市府提供

生態公園 濕地

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