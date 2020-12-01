胡志強的BRT回不去了 盧秀燕：台中需要全捷運

台中市市議會今天進行總質詢，國民黨議員李中指出，台中第二條捷運如經中央核定起碼要花10年以上興建，他認為台中市區必須有東西向的快速路線，他建議市府「恢復BRT」在還沒有捷運藍線之前，先緩解台灣大道等交通壅塞現象。市長盧秀燕斬釘截鐵表示「BRT回不去了」台中市政府未來會推捷運台中大計畫，建構路網，絕不會恢復BRT。

BRT是台中市快捷巴士系統（簡稱臺中BRT）台中市已廢止的公車捷運系統，屬於SRB半大眾捷運公車(Semirapid Transit Bus)前市府把BRT改為幹線公車系統，在台灣大道保留公車用道，但沒有優先號誌，必須與一般公車停等交通號誌。

李中問交通局長葉昭甫「捷運藍線到底還要幾年才蓋好？」葉昭甫表示，中央已通過可行性核定，市府明年初送綜合規畫中到交通部，希望有機會明年底核定。核定後約10年可完成。

李中接著表示，台中有了綠線捷運，還少了東西向快速系統，他建議市府評估恢復前市長胡志強任內規畫的BRT，在等待藍線的十幾年，有市快速公車系統可以緩解市區交通。

盧秀燕表示，市府絕不會再回去推BRT「BRT回不去了！」在她任內就是要推捷運台中大計畫，因以台口言的發展速度，需要全捷運！