快訊

英國Topshop母集團破產！疫情時代的「逛街之死」

馬斯克叫她滾！哈佛商學院首位台裔女教授用4字母讓他笑出來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園連3天小雨石門水庫小有進帳 蓄水率回到50.1%

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫中午天氣轉晴，上游集水區降雨對水庫不無小補。圖／桃園市政府觀旅局即時影像
石門水庫中午天氣轉晴，上游集水區降雨對水庫不無小補。圖／桃園市政府觀旅局即時影像

桃園市區連3天降雨，昨晚至今天中午雨勢雖然不大，但是幾乎沒停過。石門水庫壩頂和集水區儘管降雨不明顯，不過經過11小時鋒面帶來的雨量也小有進帳，尤其宜蘭、桃園交界山區池端觀測站，統計至中午11點已經累計64.5毫米降雨，西邱斯山、嘎啦賀、巴陵也有6至12毫米累計雨量。

北區水資源局中午表示，氣象局提供的資訊顯示這一波鋒面降雨到今天過後趨緩，後天冷空氣過境能帶來多少雨量還要再觀察。

石門水庫今天中午水位230.98公尺，有效蓄水量（率）約9880萬噸（50.1%），比昨天微升。北水局說明昨天、今天水庫入流量約167萬噸，出流量124萬噸屬於穩定供水。至於桃竹苗4萬多公頃稻田明年一期稻作會不會休耕，要由經濟部決定和宣布。

桃園市昨晚到今天中午降雨不斷，但是不大。記者鄭國樑／攝影
桃園市昨晚到今天中午降雨不斷，但是不大。記者鄭國樑／攝影

石門水庫 雨量 氣象局

延伸閱讀

踏入龍貓隧道走到撒哈拉沙漠　「偽出國體驗」前進桃園！

因應美豬入台 鄭文燦：桃園已做好準備

桃園跨年卡司曝光 八三夭攜手孫盛希獻唱

影／外側車突換道！桃園男閃切撞安全島翻車

相關新聞

桃園連3天小雨石門水庫小有進帳 蓄水率回到50.1%

桃園市區連3天降雨，昨晚至今天中午雨勢雖然不大，但是幾乎沒停過。石門水庫壩頂和集水區儘管降雨不明顯，不過經過11小時鋒面...

百年雞蛋花來迎賓 苗栗市公所「好客」

苗栗市公所打掉大門前的圍牆，設立「好客廣場」，今天再加碼種樹，其中，百年緬梔（雞蛋花）就在入口處迎賓，不僅罕見又樹型奇特...

胡志強的BRT回不去了 盧秀燕：台中需要全捷運

台中市市議會今天進行總質詢，國民黨議員李中指出，台中第二條捷運如經中央核定起碼要花10年以上興建，他認為台中市區必須有東...

桃園醫院世界愛滋日 邀羽球一哥周天成宣導愛滋零歧視

愛滋病感染者因汙名和歧視，常被拒絕提供醫療服務，導致許多感染者害怕到醫療院所就醫，導致延誤病情，為此衛生福利部桃園醫院昨...

桃市議會本屆遞補第5人 民進黨陳睿生宣誓就職

桃園市新屋區民進黨籍議員邱佳亮因貪汙案入獄服刑，該遺缺該選區「落選頭」同黨陳睿生遞補，陳今天早上9點到議會宣誓就職，市長...

苗栗新設2支固定式照相桿 元旦上路執法

苗栗縣台13線（尖豐公路）頭屋路段及新北橫公路頭份路段，警方新增固定式照相桿，即日到12月31日宣導，明年1月1日起執法...

司馬庫斯道路施工 即日起交管

新竹縣尖石鄉的司馬庫斯有「上帝部落」之稱，主要收益來自觀光，但聯外道路狹窄且坑洞多，縣府爭取前瞻計畫補助，進行道路改善工...

蓄光石星光步道 改每小時亮2次

桃園市桃林鐵路綠色廊道，夜晚散發藍綠螢光，宛如星光大道，吸引大批民眾參觀，不過有民眾發文抱怨「蓄光石步道完全不亮」、「做...

催生北橫國家風景區 桃辦11座談會

桃園市政府催生中央劃設北橫國家風景區，2個月辦了11場座談會，復興區公所秘書周星文強調目前是在計畫階段，希望鄉親重視幾個...

桃園客語沉浸式教學示範幼兒園揭牌 建立標竿相互學習

桃園市政府客家事務局、教育局今天在市立龍潭幼兒園舉辦「客語沉浸式教學示範幼兒園」揭牌典禮，宣布龍潭、平鎮2間幼兒園成為客...

4癌篩檢率突破百分百 苗栗再推30人揪團到點服務

新冠疫情影響，苗栗縣整合性篩檢大型活動場次縮水，衛生局團隊整合資源及積極努力，B、C型肝炎篩檢帶動下逆勢翻轉，10年來4...

苗栗市八甲茶區石虎也來了 魯冰花撒種相約花開時

苗栗市八甲茶區魯冰花季將邁入第4年，今天起手式撒種，種植約9公頃，明年2月間迎接花季，加上貓裏休閒農業區成立在望，及水土...

熱門新聞

傻眼！枋寮石頭營發現未爆彈 屏東議員徒手抓彈拍照

花蓮客運駕駛出走 公路總局協調4路線代駛1年

大洗花椰菜錯了 彰化縣魚寮社區青農破解迷思

台中市雙十公車優惠 市民限定12月1日起95處綁卡

影／嘉義種出無農藥超甜草莓 想吃不用再跑苗栗大湖

彰化縣埤頭街區南歐風情 趕工搶明年春節旅遊商機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。