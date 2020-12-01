聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園連3天小雨石門水庫小有進帳 蓄水率回到50.1%
桃園市區連3天降雨，昨晚至今天中午雨勢雖然不大，但是幾乎沒停過。石門水庫壩頂和集水區儘管降雨不明顯，不過經過11小時鋒面帶來的雨量也小有進帳，尤其宜蘭、桃園交界山區池端觀測站，統計至中午11點已經累計64.5毫米降雨，西邱斯山、嘎啦賀、巴陵也有6至12毫米累計雨量。
北區水資源局中午表示，氣象局提供的資訊顯示這一波鋒面降雨到今天過後趨緩，後天冷空氣過境能帶來多少雨量還要再觀察。
石門水庫今天中午水位230.98公尺，有效蓄水量（率）約9880萬噸（50.1%），比昨天微升。北水局說明昨天、今天水庫入流量約167萬噸，出流量124萬噸屬於穩定供水。至於桃竹苗4萬多公頃稻田明年一期稻作會不會休耕，要由經濟部決定和宣布。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言