跳出框架思考 竹市國小奧林匹亞科學競賽創意大PK

新竹市國小奧林匹亞動手玩科學競賽鼓勵學生「跳脫框架思考」think out of the box,今年共計26校44隊263名學生同場拚創意,競賽分2組,「科學創意組」要在3小時內現場完成創作,挑戰團隊能力;「科學遊戲組」則有8個關卡,包含3個隱藏關卡,挑戰學生的臨場反應。

市長林智堅指出,市政府今年投入190萬元,也帶領學生「跳出框架外」思考,推出專屬於孩子的「如果風看得見」科學教育書發送到竹市每一所小學,內容以「新竹風」為發想,從新竹在地地理特色及新竹地區微氣候來述說科學故事,達到科學教育扎根的目的。

109年度國小奧林匹亞動手玩科學競賽,今年11月29日於虎林國小舉行,並與清華大學數理教育研究所及敏實科技大學電機工程學系合作辦理,本賽事邁入第9年,參與人數再創新高,讓學童顛覆日常生活既有的思維與框架,並用具體的行動創造與改變未來。

虎林國小校長林啟誠說,今年度「科學創意組」主題「今日想像、明日成真」打造接龍式關卡,各組參賽選手以科學方式結合環保材料,設計出能夠自動啟動、且能流暢運轉的接龍式連鎖機關作品,要在現場限時製作並說明理念,充分挑戰團隊的合作默契與「結構」設計能力。

「科學遊戲組」共有八個關卡,除了「吸管火箭」、「同心協力」、「智取乒乓球」、「錫箔船」、「石墨電路圖」五個關卡外,還有隱藏版關卡,希望學生運用團隊合作思考並解決問題。隱藏版關卡的目的,是希望學生在面對未知的問題時,能活用平日所學的自然科學原理解決問題。