桃園醫院世界愛滋日 邀羽球一哥周天成宣導愛滋零歧視

愛滋病感染者因汙名和歧視，常被拒絕提供醫療服務，導致許多感染者害怕到醫療院所就醫，導致延誤病情，為此衛生福利部桃園醫院昨天舉行「世界愛滋日」，希望透過該活動傳達正確知識給社會大眾，包容並體諒感染者的處境。

桃園醫院昨天更邀請到台灣羽球一哥周天成一同參與活動，周天成回國後隔離14天期間接受醫院照顧，他表示，在國外常因華人外表深受歧視，這感覺非常不好受，對愛滋患者來說備受歧視一定也很難過，呼籲大家對愛滋零歧視。

愛滋病個案管理師顧心嬿說，汙名化是社會霸凌的一種表現，今年世界愛滋日的主題圖樣請感染者親自設計，設計師在標語中間製造一塊無形的框框，框內是模糊的，就像汙名化一樣，因不了解、不清楚造成社會之間的誤解，希望大眾能了解感染者，去除對愛滋病模糊的觀念。

桃園醫院感染科主任醫師鄭健禹表示，愛滋病的篩檢及治療方式日新月異，根據2019年8月30日美國疾病管制署公布文件指出，抗病毒藥物、預防性投藥、保險套，皆可有效預防愛滋病毒散布。

鄭健禹指出，近年國際專家也依據國際大型研究結果，倡導「U=U」概念 （Undetectable = Untransmittable）測不到 = 不具傳染力，意味著愛滋感染者只要服藥至體內測不到人類免疫缺乏病毒（HIV），性行為時便不具傳染力，即愛滋感染者與正常人相同，皆可享受良好健康的生活品質。