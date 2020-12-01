桃市議會本屆遞補第5人 民進黨陳睿生宣誓就職

桃園市新屋區民進黨籍議員邱佳亮因貪汙案入獄服刑，該遺缺該選區「落選頭」同黨陳睿生遞補，陳今天早上9點到議會宣誓就職，市長鄭文燦、議長邱奕勝都勉勵年輕議員加入努力為鄉親服務，陳說會秉持2年拚4年精神打拚。陳睿生今天宣誓就職，也是本屆議會遞補就任的第5人，連同2當選立委遺缺「7出缺、5遞補」也創下議會紀錄。

陳父親陳江順曾任新屋鄉長今天也與其他親友到場觀禮，表示兒子幸運遞補，要更為地方努力打拚，且新屋是相對落後鄉鎮，全鄉幾乎都是特定農業區影響建設發展，需要努力突破。並強調兒子學法律出身，將是專職議員，議員建議款與用人都會公平公正，期許兒子會用最大努力報答鄉親。

陳睿生今天早上9點在桃園地方法院庭長張益銘監誓下，在議事堂完成宣誓，正式就任第2屆桃園市議會議員，邱奕勝表示，祝賀陳睿生議員加入議會大家庭，相信陳睿生有年輕有活力且有高學歷，也有來自政治背景的家庭，期勉把新屋選民服務工作做好。

鄭文燦今天也率市政團隊成員觀禮，鄭說，希望陳睿生能本於參政初衷服務新屋鄉親，並在市政推動上給更多建議，強調陳睿生是非常典型的客家年輕人，愛鄉土肯打拚，也擔任客青會理事長，如今遞補任期剩下2年，相信一定會好好珍惜，市府也會協助各項建設推動，還說新屋只有1席議員會比較辛苦，陳睿生從早到晚一定會很忙碌。