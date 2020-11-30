苗栗市區違停嚴重 科技偵測取締110年起開罰

苗栗市南苗地區違規停車問題嚴重，縣警局引進縣內第一套違停偵測系統，建置在苗栗市中正路及光復路等周邊道路，即日起加強宣導，110年元旦起運用科技執法進行取締。

苗栗縣警察局交通隊表示，苗栗市南苗三角公園周邊違規停車亂象多，今年截至目前，違停舉發件數近千件，為避免發生交通事故，維護用路人安全，引進科技執法設備「違規停車自動偵測系統」，在易違規停車路段，苗栗市中正路及光復路等周邊道路完成系統建置，盼發揮遏阻效果。

縣警局交通隊副隊長潘春林指出，這套系統結合智慧自動偵測、車牌辨識功能，24小時不分晝夜，蒐集違停車輛影像，一旦偵測到車輛違規停車，會即時把車牌、違規起迄時間等動、靜態影像，自動上傳資料庫。

警方表示，目前系統已完成建置，即日起至年底為宣導期，110年元旦零時起正式開始執法；依據道路交通管理處罰條例規定，紅線違停、公車招呼站10公尺內停車及併排停車，均可處新台幣600元至2400元不等罰鍰。

苗栗縣警察局長翁群能強調，科技執法目的不是開罰，是希望能減少交通事故，藉由科技執法提升交通安全與行車順暢，改變駕駛人的不良開車行為與習慣，呼籲駕駛人遵守交通安全規則，確保本身及其他用路人行車安全。