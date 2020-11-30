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竹縣幸福指數全國前五名 楊文科：要讓縣民睡覺都會笑

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
經濟日報與台灣人壽共同舉辦的「2020幸福台灣─縣市幸福指數大調查」，今天公布最新調查結果，新竹縣拿下幸福縣市的第五名。圖／新竹縣政府提供
經濟日報與台灣人壽共同舉辦的「2020幸福台灣─縣市幸福指數大調查」，今天公布最新調查結果，新竹縣拿下幸福縣市的第五名。圖／新竹縣政府提供

經濟日報與台灣人壽共同舉辦的「2020幸福台灣─縣市幸福指數大調查」，今天公布最新調查結果，新竹縣拿下幸福縣市的第五名。縣長楊文科今天下午出席發布記者會，他感謝縣民肯定並表示，竹縣能夠成為「幸福城市」絕非偶然，而是靠著各項政策的推動，將成果一點一滴所累積而成。

經濟日報副社長周祖誠表示，幸福指數分為2個部分，政府統計數據部分，這次新竹縣擠進全台前三名，僅次於台北市及新竹市，數據顯示包括新竹縣平均每人居住面積、就業率、暴力犯罪發生率低等，都名列前茅；而民意調查結果部分，也顯示新竹縣民眾對工作就業狀況、健康狀況、生活現況滿意度高。

楊文科表示，縣府不會以此現況為滿足，相對地，甚至採取超前部署的前瞻作法，並已擘劃出「打造新竹縣未來30年榮景」的縣政藍圖，幸福定義就是讓縣民吃得飽、睡得好，讓大家睡覺都會微笑，推動各項幸福政策，希望在往後日子，全力以赴，讓縣民感受到竹縣是幸福快樂的城市。

為拚經濟，他提出「五支箭」及「十大交通建設」，將協助新竹科技產業。文教方面，針對「0到12歲」的孩子，包括布建20處公共托育家園及公設民營托嬰中心、設置公立及非營利幼兒園71班、增建校舍及新設國中小學、打造22座共融式特色公園」等。

楊文科指出，他的目標是「老中青幼通通照顧」，對年長者提供敬老福利津貼、設置108處關懷據點、增購65台復康巴士、每人每月500元的敬老愛心乘車卡，老人免費健康檢查年齡也從70歲降至65歲等。此外，身障綜合福利館合好一起錸同心樓已在7月開幕啟用，另綜合社會福利館也在10月開工。

在「樂安居」方面，針對新竹縣11.8公里的海岸線區域、頭前溪水環境及高灘地、竹東中興河道及河濱公園等，全面進行「景觀營造、親子空間、綠美化及水岸生活空間」的再造，竹北市更升級建置「錄影監視暨雲端智慧影像分析系統」，加強維護治安。

經濟日報公布幸福縣市排名，第一名至五名依序為嘉義市、新竹市、桃園市、台北市、新竹縣。「縣市幸福指數大調查」綜合了政府統計數據與民意調查結果，其中民調部分訪問了全台1.68萬名民眾，是全台規模最大、最深入地方、涵蓋面向最廣的幸福指數，深具指標意義。

新竹 楊文科

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