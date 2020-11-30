桃園客語沉浸式教學示範幼兒園揭牌 建立標竿相互學習

桃園市政府客家事務局、教育局今天在市立龍潭幼兒園舉辦「客語沉浸式教學示範幼兒園」揭牌典禮，宣布龍潭、平鎮2間幼兒園成為客語沉浸式教學示範幼兒園。

客家事務局代局長戴興達表示，桃園市2015年起推動客語沉浸式教學計畫，包含以客語作為教學語言，提升師生以客語互動的機會，營造客語學習環境及情境布置，最初只有7所幼兒園參加，至109學年度已有20間幼兒園，超過1500位學生參與。

這次入選客語沉浸式教學示範幼兒園的2園，分別為龍潭幼兒園及平鎮幼兒園；龍潭幼兒園多次於教學模組評選表現優異，平鎮幼兒園為桃園市加入客語沉浸式教學班級數最多的幼兒園，透過建立標竿，讓幼兒園間彼此相互學習。

教育局林明裕說，108學年起教育局與客家局定期召開會議，研討客語沉浸式教學計畫推動方針，共同成立客語沉浸式教學輔導團，安排輔導團委員至各幼兒園進班訪視，輔導老師及客語陪伴員以情境協同方式教學，這次更建立客語沉浸式教學示範幼兒園的原則，如課程設計、教學方式及情境布置等，讓加入計畫的幼兒園有所依循，更能提升教學品質，同時希望讓更多幼兒園加入客語沉浸式教學的行列。