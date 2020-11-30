桃園客語沉浸式教學示範幼兒園揭牌 建立標竿相互學習

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
客家局長戴興達（左起）、教育局長林明裕參觀龍潭幼兒園客語情境教學。圖／桃園市客家事務局提供
客家局長戴興達（左起）、教育局長林明裕參觀龍潭幼兒園客語情境教學。圖／桃園市客家事務局提供

桃園市政府客家事務局、教育局今天在市立龍潭幼兒園舉辦「客語沉浸式教學示範幼兒園」揭牌典禮，宣布龍潭、平鎮2間幼兒園成為客語沉浸式教學示範幼兒園。

客家事務局代局長戴興達表示，桃園市2015年起推動客語沉浸式教學計畫，包含以客語作為教學語言，提升師生以客語互動的機會，營造客語學習環境及情境布置，最初只有7所幼兒園參加，至109學年度已有20間幼兒園，超過1500位學生參與。

這次入選客語沉浸式教學示範幼兒園的2園，分別為龍潭幼兒園及平鎮幼兒園；龍潭幼兒園多次於教學模組評選表現優異，平鎮幼兒園為桃園市加入客語沉浸式教學班級數最多的幼兒園，透過建立標竿，讓幼兒園間彼此相互學習。

教育局林明裕說，108學年起教育局與客家局定期召開會議，研討客語沉浸式教學計畫推動方針，共同成立客語沉浸式教學輔導團，安排輔導團委員至各幼兒園進班訪視，輔導老師及客語陪伴員以情境協同方式教學，這次更建立客語沉浸式教學示範幼兒園的原則，如課程設計、教學方式及情境布置等，讓加入計畫的幼兒園有所依循，更能提升教學品質，同時希望讓更多幼兒園加入客語沉浸式教學的行列。　　

客家局指出，桃園市客家人口數居全國之冠，但客語流失情形仍存在，因此更需要加強客語向下扎根，客家局與教育局合作，從幼兒園開始逐步推動沉浸式教學。為了讓小朋友習慣聽、說客語，將持續協助提升老師的客語使用能力，加強客家文化融入活動課程設計，同時將推動客語增能學習社群，訂定績優教師獎勵計畫等，讓教學品質提升，小朋友更能自然而然的使用客語。

輔導老師及客語陪伴員以情境協同方式教學。圖／桃園市客家事務局提供
輔導老師及客語陪伴員以情境協同方式教學。圖／桃園市客家事務局提供
桃園客語沉浸式教學示範幼兒園在龍潭幼兒園揭牌。圖／桃園市客家事務局提供
桃園客語沉浸式教學示範幼兒園在龍潭幼兒園揭牌。圖／桃園市客家事務局提供

客語 幼兒園 教育局

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