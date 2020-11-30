4癌篩檢率突破百分百 苗栗再推30人揪團到點服務

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣今年4癌篩檢率及陽性追蹤都創歷年最佳，縣長徐耀昌表揚績優單位。記者范榮達／攝影
苗栗縣今年4癌篩檢率及陽性追蹤都創歷年最佳，縣長徐耀昌表揚績優單位。記者范榮達／攝影

新冠疫情影響，苗栗縣整合性篩檢大型活動場次縮水，衛生局團隊整合資源及積極努力，B、C型肝炎篩檢帶動下逆勢翻轉，10年來4癌篩檢率首次突破目標的百分之百，陽性追蹤率部分也達到83%的滿分，落實早期發現、早期治療。

衛生局並宣布企業、社區、團體等單位，只要揪團30人，即可向衛生局或各地衛生所申請免費到點4癌篩檢，癌症防治洽詢專線037-558580。

縣府今天舉辦癌症防治績優醫療院所頒獎典禮及年度成果發表會，其中，2011年啟動的大腸直腸癌、乳癌、口腔癌，及子宮頸癌篩檢，今年有4萬1718人次，首次達成中央訂定4癌篩檢率100%以上，陽性追蹤部分更提升至83%，年底預計到88%，都創歷年最佳。

衛生局分析，今年受疫情影響，大型整篩活動預計25場次，結果縮水到13場，團隊努力爭取新增15家診所，加入4癌篩檢行列，此外，整合肝篩及4癌篩檢資源，肝篩1次價值7000元，還有白米、衛生紙等贈品，肝篩去年3000人次，今年達到8000人次，也帶動4癌篩檢率。

苗栗縣長徐耀昌今天頒發獎牌表揚績優醫療院所，肯定用心守護鄉親健康，獲獎包括國民健康署「癌症醫療品質提升計畫」績優3連霸大千醫院，及子宮頸癌生命搶救王地區醫院第一名；通霄光田醫院大腸癌篩檢效率王地區醫院第二組第一名。

另外，衛生局表揚16家醫療院獲推動大腸癌防治健康守護獎，5家診所加入大腸癌防治的行列，及衛生福利部苗栗醫院推動職場4癌篩檢績優獎，及「反菸、反檳，健康校園最友善」創意影片競賽活動前3名，依序公館、大西、頭屋國中。

衛生局 子宮頸癌 癌症

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