苗栗市八甲茶區石虎也來了 魯冰花撒種相約花開時

苗栗市八甲茶區魯冰花季將邁入第4年，今天起手式撒種，種植約9公頃，明年2月間迎接花季，加上貓裏休閒農業區成立在望，及水土保持局施工省水、省工「秘境」完工，地方期待吸引民眾走進來，認識「貓裏紅」特色紅茶，帶動相關產業商機。

苗栗市八甲茶區復興，水保局台中分局推動茶產業跨域合作，連續第4年舉辦魯冰花季，水保局台中分局農村營造課長翁志成、苗栗縣政府農業處農務科長蔡政新、農糧署苗栗辦事處主任姜素梅、苗栗市公所主秘邱宏宬，及貓裏休區總幹事邱慶良等人，今天撒下魯冰花種子。

苗栗市農會總幹事謝錦明表示，「貓裏紅」品牌推動7年，目前面積50多公頃，茶農友善種植，茶園周邊農委會茶葉改良場監測，發現保育類野生動物石虎、食蟹獴等都來，「貓裏紅」是特色茶，魯冰花撒種約9公頃，明年2月左右花開時節，辦理「貓裏茶鄉、品茗賞花」活動，形塑苗栗茶葉文化區，吸引民眾走進來。

苗栗八甲茶區發展「利多」頻傳，地方寄予厚望，市農會指出，推動多時的貓裏休區，可望年底公告成立，此外，水保局利用國立聯合大學提供1.1公頃土地，700多萬元盡量不破壞地形原則，興建的省水、省工示範區，最近驗收通過，美景如畫成為秘境。