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鄭文燦視訊澳洲黃金海岸市長 盼疫情後加強互動

中央社 / 桃園30日電

桃園市長鄭文燦今天與澳洲黃金海岸市長泰特進行視訊對談。鄭文燦表示，盼疫情趨緩後能與黃金海岸的大學進行交流，也希望組隊參加黃金海岸馬拉松。

鄭文燦上午出席「國際城市線上對談」視訊會議，與澳洲黃金海岸市長泰特（Thomas Richard Tate）針對兩城市防疫措施、疫情紓困及疫後觀光等議題交流。

鄭文燦在會議中表示，桃園在疫情上堅守防疫第一線，且有充足防疫物資得以捐贈到其他國家、城市，「守住疫情，就是守住經濟」，整體而言疫情後電子業反逆勢成長三成，經濟並未受到太大的衝擊。

泰特則表示，黃金海岸市為澳洲昆士蘭州第二大城；疫情部分，黃金海岸初期限制戶外大規模聚集、施行封城政策，禁止其他州人、車進入黃金海岸，當時被媒體認為反應過度、引發反彈，但也因此讓疫情獲得控制；此外，設置防疫旅館要求旅客進行14天隔離，也讓黃金海岸疫情控制得比雪梨、墨爾本還好。

鄭文燦表示，黃金海岸市與桃園市同樣都有國際機場，有許多相互學習機會，疫情趨緩後，希望能與黃金海岸的大學進行青年交流，促進國際人才流動，也希望組隊參加黃金海岸馬拉松；對此泰特表示認同，盼未來在智慧城市、能源、水資源議題能多有互動。

桃園市府秘書處舉辦國際城市系列線上論壇，首場是與捷克第二大城布爾諾市長凡寇娃（Vaňková），在11月13日針對防疫措施、經濟振興及未來合作等議題交換經驗。

疫情 鄭文燦

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