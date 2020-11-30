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桃林鐵路蓄光石步道不發光了？ 桃市民埋怨屢撲空

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市民抱怨，桃林鐵路綠色廊道近期都不亮，星光大道淪為虛名。記者陳夢茹／攝影
桃園市民抱怨，桃林鐵路綠色廊道近期都不亮，星光大道淪為虛名。記者陳夢茹／攝影

桃園市桃林鐵路綠色廊道，夜晚散發藍綠螢光，宛如星光大道，吸引大批民眾參觀散步，不過有民眾發文抱怨，怎麼近期都不亮，引起討論；捷工局回應，日前有人反應，擔心紫外線燈傷眼，因此將時間改為下午5點至晚上10點，每小時亮2次。

民眾拍下桃林鐵路綠色廊道晚間發光和不發光對照圖，在臉書發文說，「說好的蓄光石步道，左圖是9月（發光），如今卻變這樣（不發光）」，民眾紛紛熱議回應「亮一段、暗一段，看起來怪怪的」、「果然是照騙」、「秀演完了當然不亮」。

另有民眾表示，可能因為之前許多人反應紫外線燈管有害，市府後有減少數量，所以感覺美感就少了一些。看到網路照片特地到桃林鐵路，現場卻撲空的黃姓市民說，「當下真的有被騙的感覺」，既然是蓄光石步道照理來說應該會發亮才對。

對此捷工局土木建築科長李日強說，日前有民眾反應，帶孩子桃林鐵路綠色廊道遊玩，孩子都會覺得有有趣，緊盯紫外線燈，不過也憂心此舉會傷害眼睛，有不少陳情電話湧進，這月中起已調整亮燈時間。

桃林鐵路綠色廊道現已改為每天下午5點至晚上10點，每小時亮2次，1次亮15分鐘。李日強解釋，蓄光石步道吸收光源的時間有限，沒辦法累積到讓民眾用肉眼就能看到發光的能量，所以一旁有增設紫外線燈，在15分鐘的過程中，會開紫外燈照射蓄光石步道，讓步道亮度增加。

李日強也坦言，桃林鐵路綠色廊道附近為社區，有民生光害，加上為了民眾安全著想，綠色廊道的路燈也無法說關就關，現場無法營造出暗房的環境，種種因素都會影響亮度的呈現，蓄光石步道會持續發光，只是有時候民眾的肉眼無法分辨出來。

桃林鐵路路廊最後一哩路是成功路至大坑路段，昨晚開放通行，最大亮點是在桃園區民光東路與三元街段鋪設的蓄光石星光步道。記者張裕珍／攝影
桃林鐵路路廊最後一哩路是成功路至大坑路段，昨晚開放通行，最大亮點是在桃園區民光東路與三元街段鋪設的蓄光石星光步道。記者張裕珍／攝影

紫外線 建築

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