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秋冬防疫專案12月1日啟動 鄭文燦呼籲各單位及市民配合

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
談及12月1日秋冬防疫措施上路，鄭文燦也呼籲大家要遵守，也會要求市府單位全面配合。記者陳夢茹／攝影
談及12月1日秋冬防疫措施上路，鄭文燦也呼籲大家要遵守，也會要求市府單位全面配合。記者陳夢茹／攝影

桃園市長鄭文燦今天到桃園市勞工教育大樓新建工程竣工視察，談及12月1日秋冬防疫措施上路，鄭文燦也呼籲大家要遵守，也會要求市府單位全面配合。

鄭文燦表示，12月1日1秋冬防疫拉高標準，8大場所必須戴口罩、量測體溫或實名制管制，市府也會同步進行洽公管制，呼籲市民朋友，秋冬也許會有再一波疫情，尤其最近入境檢疫結果比例提高，一定要提高防疫意識。

媒體問及，近期許多病例都是境外移入造成，是否會希望邊境防疫更嚴格一點？鄭文燦回應，桃園各檢疫所最大容量可達8000人，在入境檢疫、集中檢疫上並沒有問題，不過境外移入確診個案比例有增加，代表國外疫情仍然在發燒

鄭文燦說，昨天有特別請消防局留意，在醫療後送方面要給同仁更大的支持，凡是有載送隔離檢疫的消防局同仁一律要穿防護衣，雖然說穿防護衣可以不用休假，但還是希望能夠休假5天，採取高強度做法。

鄭文燦 疫情 發燒

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