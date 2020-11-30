鄭宏輝以美食行銷新竹市 特殊料理融合在地特色
新竹市經常被開玩笑是「美食沙漠」，甚至有網友認為，麥當勞是竹市唯一的美食，為此，新竹市長林智堅還出過在地美食書；政院政務顧問鄭宏輝最近幾個月透過網路行銷在地美食，希望竹市打破「美食沙漠」刻板印象，由於介紹詳細，確實讓民眾了解隱藏在巷弄中的在地好味道。
鄭宏輝今受訪時表示，他最近在網路推出「阿輝的美食生活」，藉由走遍各角落，詳細介紹竹市在地巷弄美食，觀看網友越來越多，不少人多說確實減少「踩雷」。最近天氣轉冷，他也推出「輝哥、火鍋」。
鄭宏輝說，台語的「輝哥」和火鍋音十分類似，他索性穿起圍裙、捲起袖子，教大家做一道特殊的「維士比客家雞酒」。維士比一直是藍領階級的勞工們的工作好夥伴，客家雞酒備料簡單，只需要老薑、雞肉、麻油和米酒就能夠燉煮完成，有開胃活血、補中益氣的功效。兩相結合的維士比客家雞酒，味道不輸傳統客家雞酒，別有一番獨特風味。
有網友留言：「輝哥親和力十足」、「太好笑了！」、「有創意～」、「下次也要來煮煮看」，也有人笑說：「火太大了，下次還是請輝嫂啦」展現鄭宏輝親民有趣的一面，受到許多鄉親朋友支持。
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