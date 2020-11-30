高手在民間 客家小炒競賽爭全國霸主

客家小炒是客家經典料理，客委會主辦全國爭霸賽，總決賽明年1月16日登場，分4區初賽，中區明年1月9日在苗栗市北苗公有零售市場辦理，30隊原則取8隊晉級全國賽，許多高手躍躍欲試，台中市餐廳都來報名，爭奪客家小炒競賽霸主。

客家小炒參賽對象以客家文化重點發展區、其他客家聚落，或位在客家文化園區合法餐廳，並有販售客家小炒菜式者，即日至12月8日報名，報名網址www.hakka-stir-fry.com.tw，將書面審查出4區各30隊，每區以8隊晉級總決賽為原則。

初賽評比項目分最佳客家小炒風味餐廳，評審團依風格、在地食材運用與搭配、口味與烹調技巧、成品擺盤及衛生過程與團隊分工評分；在地風味人氣獎由現場民眾參與投票，與評審團評分，各占一半。

主辦單位指出，中區初賽1月9日在苗栗市北苗市場舉行，比賽部分食材指定購買，許多業者躍躍欲試，反應相當熱絡，其中南福南小吃是苗栗在地庭園景觀餐廳，客家子弟第二代老闆吳文廣退伍後就回家幫忙，他對客家小炒的理念「用古早心，做出古早客家味」，報名參賽希望推廣客家料理中最傳統的味道。

台中市賴家婆婆私房料理是無菜單餐廳，老闆賴江政提起客家小炒，過年期間客人來家中拜訪，媽媽就會把祭祖的菜拿來炒，冰箱、廚櫃所有食物一起下鍋，藉此展現誠意，他和妻子傳承並改良，豆干不使用高溫油炸，藉由火候、時間的控制讓魷魚變軟，老人家也可輕鬆咬得動的客家小炒，報名參賽不管有沒有得獎，都會繼續讓客家小炒發揚光大。