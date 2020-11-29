桃林鐵路廊圍籬倒警示桿壞 桃市民憂安全市府急處理

桃園市桃園區桃林鐵路自行車及步道路廊吸引市民運動、休憩，日前大檜溪公園1處圍籬被大風吹倒在路廊軌道旁，近日路廊部分鐵軌路段警示桿，疑因人為不慎損壞，民眾擔心晚上影響行經休閒運動安全，市政府都發局、捷工局今天下午表示，倒下圍籬已請廠商移置處理、部分警示桿破壞也請廠商負責完成修復。

桃園區大檜溪住戶表示，日前晚上在桃林鐵路廊道健走，行經大檜溪公園附近的鐵軌旁，看見圍籬倒下，還有桃園區部分路段軌道的警示桿，疑因騎自行車或不慎人為破壞，現在晚間行走、騎自行車民眾多，希望市政府單位做好安全維護。

市政府都市發展局表示，位於大檜溪公園附近1處圍籬，原屬私人土地，由該處發包委由廠商進行草皮植栽施工，目前還在養護期，日前圍籬疑因風大吹倒，該局接獲民眾反映，已請廠商將吹倒圍籬移置處理。

市政府捷運工程局表示，桃林鐵路廊道為提醒晚上民眾騎自行車、運動安全，部分鐵軌路段設警示桿，該局有接到民眾反映部分警示桿破壞，因為桃林路廊還在驗收中，已通知施工廠商修復，民眾後續如發現警示桿破壞，該局據報就會請廠修復。