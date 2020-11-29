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設立北橫風景特定區 桃園復興區秘書盼鄉民多考量7面向
桃園市政府風景管理處近期到復興區多里開設立「北橫風景特定區」說明會，復興區公所秘書周星文表示，雖然說此案是以觀光的角度申請設立，目前只是在計畫階段，但他個人仍請大家重視以下幾個面向和問題，維護權益。
1.特定區劃設的範圍，對區民未來「土管」、「建管」以及風俗文化等有無限制及影響。
2.風景特定區未來特色主軸為何，走泰雅族文化、北橫風景或其他？
3.未來管理處設立後，年度預算經費，編制內人員原住民比例為多少？
4.管理處設立共管機制原住民参與比例多少，運作及權責為何。
5.風景特定區訂定管理規則，與區內既有的景點、露營區、餐廳、民宿、接待家庭等有無輔導及合作機制。
6.風景特定區設立後有無回饋機制。
7.風景特定區設立後與復興區公所的權責有無衝突，相互間協調及運作有無規劃。
周星文表禦，風景特定區的設立對復興區來說是一件大事，未來進入「徵詢」、「參與」及行使「同意權」的階段，鄉親務必要重視及關注，維護原鄉的權益及福利。
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