快訊

一張圖看天氣！ 北台灣恐冷破16度 周四慎防更強冷空氣

疫情大反彈！香港今增115例新冠肺炎 宣布中小學停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳睿生遞補市議員 鄭文燦勉造福地方爭取建設

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦等人祝賀陳睿生遞補市議員。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市長鄭文燦等人祝賀陳睿生遞補市議員。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天下午前往新屋區，頒發議員陳睿生當選證書，祝賀新屋有一位認真、專業、傑出的新生代議員為鄉親打拚，也期許陳未來能造福地方、服務鄉親，為新屋爭取更多更好的建設。

新屋區原市議員邱佳亮，因涉貪汙治罪條例被判12年6月、褫奪公權6年定讞，已發監執行，依公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，地方民意代表當選人經法院判決當選無效者或有褫奪公權尚未復權情形，缺額由落選人依得票數高低順序遞補，這屆市議員選舉，陳睿生為「落選頭」自是由他遞補，陳曾任市政府工策會副總幹事，與邱都是民進黨員。

鄭文燦表示，他過去也有過落選的挫折，但即使面對失敗仍不放棄，新科議員陳睿生遞補後，尚有兩年議員任期，期許他珍惜選民的託付。桃園升直轄市以後，他一直加快新屋建設腳步，目前新屋人口將近5萬人，希望未來陳議員作為新屋民意代表，能與市籍立委、市府攜手合作，為新屋建設加分再加分。

今天包括立法委員黃世杰、國策顧問張貴木、市議員郭蔡美英、鄭淑方、內政部主任秘書陳茂春、市府民政局長陳靜航、客家局代理局長戴興達、民進黨市黨部主委張火爐、桃園市選委會副總幹事張慶彬、前鄉長陳江順（陳睿生父親）、前立委郭榮宗及陳宗義都出席頒發證書活動。

鄭文燦

延伸閱讀

鄭文燦：不值得花太多時間在政治話題

相關新聞

機場民營出國停車場慘兮兮 疫情急凍28家盛況關剩1家

今年疫情衝擊，桃園國際機場出國人數減少9成以上，航空公司航班銳減，桃園機場外圍大園區民營出國停車場業者無力經營，紛紛關門...

設立北橫風景特定區 復興區秘書盼鄉民多考量7面向

桃園市政府風景管理處近期到復興區多里開設立「北橫風景特定區」說明會，復興區公所秘書周星文表示，雖然說此案是以觀光的角度申...

陳睿生遞補市議員 鄭文燦勉造福地方爭取建設

桃園市長鄭文燦今天下午前往新屋區，頒發議員陳睿生當選證書，祝賀新屋有一位認真、專業、傑出的新生代議員為鄉親打拚，也期許陳...

桃園醫院看診小撇步 患者回診問題可先洽詢居家護理師

疫情爆發以來，不少患者面對進醫院就醫看診一直都有疑慮，家屬也擔心究竟是否該帶家中病人回診，成了民眾的困擾，衛福部桃園醫院...

新竹家扶冬暖慈幼園遊會 表揚善心企業團體及志工

受到新冠疫情衝擊，讓受新竹家扶中心扶助的家庭，因工作時段或機會減少，生活更加辛苦，新竹家扶中心表示，所幸長年支持的企業、...

北橫上巴陵觀景台木板損壞 安全考慮先封閉

桃園市復興風景區上巴陵觀景台有破損，為避免遊客行走跌倒，區公所假日前已經先封閉。

買彩券也能做公益 桃園每年約10億元彩券盈餘補助弱勢

桃園市今天舉行109年公益彩券形象宣導活動，桃園市長鄭文燦表示，民眾花錢買彩券希望能中大獎，就算沒有中獎也能幫助到弱勢團...

打造600坪龍山圖書館 明年4月全新啟用

繼去年底新竹市圖書館動物園分館開幕後，市府將閒置的龍山綜合大樓2至4樓規畫成以綜合性藏書為主的「龍山分館」，在600坪空...

竹縣湖口東興村部分路段 12月1日至7日每天停水7小時

台灣自來水公司第三區管理處辦理「湖口鄉中山路二、三段汰換管線工程」施工，自12月1日起至12月7日每日上午9時至下午4時...

眼睛一亮！新舊郵局輝映 南庄再添拍照打卡景點

中華郵政公司苗栗縣南庄郵局以類公共藝術整建，外牆形塑賽夏族、泰雅族，及客家族群融合的在地特色，明亮的色彩讓人驚艷，與老街...

南寮旅服中心 2樓高滑梯最吸睛

新竹市政府斥資3千多萬元歷時1年改造南寮旅遊服務中心，昨天啟用，搭配戶外親子沙灘，改善更衣室與親子廁所，提供遊客舒適友善...

頭前溪南岸鐵馬道通車？ 還驗收中

新竹縣政府8月底發布頭前溪南岸自行車道預訂9月完工通車，可從省道台3線一路騎到新竹市左岸自行車道，往南寮及17公里海岸線...

熱門新聞

彰化限定超市「彰化百貨」年底全關了 在地人不捨

最美市集台南登場 現場擠爆摔倒意外不斷被挨罵

4年前跪求白沙屯媽祖「讓孩子活過5歲」她的心願成真

東北季風強勁 台東往離島海空交通受影響

台中斥資8億 建潭興、興中停車場

機場民營出國停車場慘兮兮 疫情急凍28家盛況關剩1家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。