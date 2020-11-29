陳睿生遞補市議員 鄭文燦勉造福地方爭取建設

桃園市長鄭文燦今天下午前往新屋區，頒發議員陳睿生當選證書，祝賀新屋有一位認真、專業、傑出的新生代議員為鄉親打拚，也期許陳未來能造福地方、服務鄉親，為新屋爭取更多更好的建設。

新屋區原市議員邱佳亮，因涉貪汙治罪條例被判12年6月、褫奪公權6年定讞，已發監執行，依公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，地方民意代表當選人經法院判決當選無效者或有褫奪公權尚未復權情形，缺額由落選人依得票數高低順序遞補，這屆市議員選舉，陳睿生為「落選頭」自是由他遞補，陳曾任市政府工策會副總幹事，與邱都是民進黨員。

鄭文燦表示，他過去也有過落選的挫折，但即使面對失敗仍不放棄，新科議員陳睿生遞補後，尚有兩年議員任期，期許他珍惜選民的託付。桃園升直轄市以後，他一直加快新屋建設腳步，目前新屋人口將近5萬人，希望未來陳議員作為新屋民意代表，能與市籍立委、市府攜手合作，為新屋建設加分再加分。

今天包括立法委員黃世杰、國策顧問張貴木、市議員郭蔡美英、鄭淑方、內政部主任秘書陳茂春、市府民政局長陳靜航、客家局代理局長戴興達、民進黨市黨部主委張火爐、桃園市選委會副總幹事張慶彬、前鄉長陳江順（陳睿生父親）、前立委郭榮宗及陳宗義都出席頒發證書活動。