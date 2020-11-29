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桃園仙草花節時尚走秀結合創意料理 仙草花海美不勝收

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
楊梅仙草節在休閒農業區規畫5.8公頃的紫色仙草花海。圖／桃園市農業局提供
楊梅仙草節在休閒農業區規畫5.8公頃的紫色仙草花海。圖／桃園市農業局提供

桃園市今年仙草花節主打「時尚匯流」，今天下午由「果然匯」美食餐飲與萬能科大跨界合作，帶來仙草創意料理及時尚走秀。市長鄭文燦也到場，還示範「仙草燉飯」料理，和市民朋友一同探索仙草花節魅力。

2020桃園仙草花節即日起至12月13日，周周推出精彩活動人氣爆棚，地點在楊梅休閒農業區規畫5.8公頃的紫色仙草花海，種植超過12.5萬株的仙草花，加上展區周圍2公頃紅、粉、白波斯菊花海點綴，美不勝收。

市長鄭文燦說，過去關西仙草聞名遐邇，現在楊梅仙草知名度不遑多讓，楊梅區農會利用仙草研發出仙草雞、仙草排骨、仙草茶餅、仙草茶包、仙草冷飲、仙草QQ蛋、仙草蛋捲，仙草面膜等創意料理及產品，獲得消費者的喜愛。

農業局長郭承泉表示，仙草花節時尚匯流活動除了邀請萬能科大進行時尚走秀，「果然匯」也帶來雙色涼粉、仙草蕨餅、奶油仙草頓飯、香炸仙草糕、燒仙草等美味料理，此外，活動期間民眾只要在活動現場與任1藝術裝置合影，並於臉書打卡標註「2020桃園仙草花節」，至果然匯桃園統領店即可享折扣優惠。

立法委員黃世杰、市議員鄭淑方、市府副秘書長邱俊銘、楊梅區長羅國裕、楊梅區農會總幹事周宗維都出席活動。

楊梅仙草節種植超過12.5萬株的仙草花，大面積紫色花海美不勝收。圖／桃園市農業局提供
楊梅仙草節種植超過12.5萬株的仙草花，大面積紫色花海美不勝收。圖／桃園市農業局提供
萬能科大與餐飲集團合作為楊梅仙草節掀高潮。圖／桃園市農業局提供
萬能科大與餐飲集團合作為楊梅仙草節掀高潮。圖／桃園市農業局提供

創意料理 鄭文燦

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