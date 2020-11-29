防CO中毒遊戲闖關長知識 桃園補助強制排氣熱水器

桃園市消防局第一大隊今天在桃園區大有梯田生態公園，舉辦2020防範一氧化碳宣導活動，趁著假日大批民眾親子休閒遊玩，透過消防員化身CO名偵探、妙手回春、滅火高手及地震體驗關主，讓親子闖關過程，宣導正確預防一氧化碳中毒知識及CPR教學、震災體驗，寓教於樂活動吸引許多民眾親子現場互動拍照，場面熱鬧。

消防局第一大隊副大隊長吳佰餘今天下午表示，消防署統計發現一氧化碳中毒事件，冬季遠較夏季容易發生，與民眾天冷習慣緊閉門窗有關，為預防一氧化碳中毒，消防局今年補助更換強制排氣熱水器共373戶、一大隊共157戶，明年自元旦起，開放申請更換強制排氣熱水器預算100萬元，中、低收入戶優先補助每戶補助最高1萬2000元，鼓勵民眾申請補助更換保障安全。

這項宣導活動由消防員擔任關主，設計CO知識王、CO名偵探、妙手回春、滅火高手及地震體驗5個遊戲關卡，提供民眾親子闖關活動，向民眾宣導正確防範一氧化碳中毒知識、讓小朋友學習CPR教學、震災體驗、火災反應等防災觀念，現場消防大富翁、氣球達人、大頭娃娃互動合影體驗，大小朋友快樂參與，度過愉快1天。