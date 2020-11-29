快訊

一張圖看天氣！ 北台灣恐冷破16度 周四慎防更強冷空氣

疫情大反彈！香港今增115例新冠肺炎 宣布中小學停課

防CO中毒遊戲闖關長知識 桃園補助強制排氣熱水器

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市消防局第一大隊闖關親子活動，消防員宣導預防一氧化碳中毒觀念，透過闖關教導小朋友正確學習CPR、防災體驗，吸引親子參與。圖／大有消防分隊提供
桃園市消防局第一大隊闖關親子活動，消防員宣導預防一氧化碳中毒觀念，透過闖關教導小朋友正確學習CPR、防災體驗，吸引親子參與。圖／大有消防分隊提供

桃園市消防局第一大隊今天在桃園區大有梯田生態公園，舉辦2020防範一氧化碳宣導活動，趁著假日大批民眾親子休閒遊玩，透過消防員化身CO名偵探、妙手回春、滅火高手及地震體驗關主，讓親子闖關過程，宣導正確預防一氧化碳中毒知識及CPR教學、震災體驗，寓教於樂活動吸引許多民眾親子現場互動拍照，場面熱鬧。

消防局第一大隊副大隊長吳佰餘今天下午表示，消防署統計發現一氧化碳中毒事件，冬季遠較夏季容易發生，與民眾天冷習慣緊閉門窗有關，為預防一氧化碳中毒，消防局今年補助更換強制排氣熱水器共373戶、一大隊共157戶，明年自元旦起，開放申請更換強制排氣熱水器預算100萬元，中、低收入戶優先補助每戶補助最高1萬2000元，鼓勵民眾申請補助更換保障安全。

這項宣導活動由消防員擔任關主，設計CO知識王、CO名偵探、妙手回春、滅火高手及地震體驗5個遊戲關卡，提供民眾親子闖關活動，向民眾宣導正確防範一氧化碳中毒知識、讓小朋友學習CPR教學、震災體驗、火災反應等防災觀念，現場消防大富翁、氣球達人、大頭娃娃互動合影體驗，大小朋友快樂參與，度過愉快1天。

大有消防分隊長黃彥璋表示，為避免家中燃氣熱水器安裝漏氣，防範一氧化碳中毒，必須選擇合格承裝人員安裝強制排氣熱水器，搭配定期檢修，最重要是熱水器安裝位置一定要選擇良好通風地點，如果中、低收入戶及民眾申裝更換強制排氣熱水器疑問，可電洽消防分隊洽詢。

桃園市消防局第一大隊闖關親子活動，消防員宣導預防一氧化碳中毒觀念，透過闖關教導小朋友正確學習CPR、防災體驗，吸引親子參與。圖／大有消防分隊提供
桃園市消防局第一大隊闖關親子活動，消防員宣導預防一氧化碳中毒觀念，透過闖關教導小朋友正確學習CPR、防災體驗，吸引親子參與。圖／大有消防分隊提供

消防員

延伸閱讀

室內陽台熱水器害租客一氧化碳中毒 房東遭起訴

相關新聞

機場民營出國停車場慘兮兮 疫情急凍28家盛況關剩1家

今年疫情衝擊，桃園國際機場出國人數減少9成以上，航空公司航班銳減，桃園機場外圍大園區民營出國停車場業者無力經營，紛紛關門...

設立北橫風景特定區 復興區秘書盼鄉民多考量7面向

桃園市政府風景管理處近期到復興區多里開設立「北橫風景特定區」說明會，復興區公所秘書周星文表示，雖然說此案是以觀光的角度申...

陳睿生遞補市議員 鄭文燦勉造福地方爭取建設

桃園市長鄭文燦今天下午前往新屋區，頒發議員陳睿生當選證書，祝賀新屋有一位認真、專業、傑出的新生代議員為鄉親打拚，也期許陳...

桃園醫院看診小撇步 患者回診問題可先洽詢居家護理師

疫情爆發以來，不少患者面對進醫院就醫看診一直都有疑慮，家屬也擔心究竟是否該帶家中病人回診，成了民眾的困擾，衛福部桃園醫院...

新竹家扶冬暖慈幼園遊會 表揚善心企業團體及志工

受到新冠疫情衝擊，讓受新竹家扶中心扶助的家庭，因工作時段或機會減少，生活更加辛苦，新竹家扶中心表示，所幸長年支持的企業、...

北橫上巴陵觀景台木板損壞 安全考慮先封閉

桃園市復興風景區上巴陵觀景台有破損，為避免遊客行走跌倒，區公所假日前已經先封閉。

買彩券也能做公益 桃園每年約10億元彩券盈餘補助弱勢

桃園市今天舉行109年公益彩券形象宣導活動，桃園市長鄭文燦表示，民眾花錢買彩券希望能中大獎，就算沒有中獎也能幫助到弱勢團...

打造600坪龍山圖書館 明年4月全新啟用

繼去年底新竹市圖書館動物園分館開幕後，市府將閒置的龍山綜合大樓2至4樓規畫成以綜合性藏書為主的「龍山分館」，在600坪空...

竹縣湖口東興村部分路段 12月1日至7日每天停水7小時

台灣自來水公司第三區管理處辦理「湖口鄉中山路二、三段汰換管線工程」施工，自12月1日起至12月7日每日上午9時至下午4時...

眼睛一亮！新舊郵局輝映 南庄再添拍照打卡景點

中華郵政公司苗栗縣南庄郵局以類公共藝術整建，外牆形塑賽夏族、泰雅族，及客家族群融合的在地特色，明亮的色彩讓人驚艷，與老街...

南寮旅服中心 2樓高滑梯最吸睛

新竹市政府斥資3千多萬元歷時1年改造南寮旅遊服務中心，昨天啟用，搭配戶外親子沙灘，改善更衣室與親子廁所，提供遊客舒適友善...

頭前溪南岸鐵馬道通車？ 還驗收中

新竹縣政府8月底發布頭前溪南岸自行車道預訂9月完工通車，可從省道台3線一路騎到新竹市左岸自行車道，往南寮及17公里海岸線...

熱門新聞

彰化限定超市「彰化百貨」年底全關了 在地人不捨

最美市集台南登場 現場擠爆摔倒意外不斷被挨罵

4年前跪求白沙屯媽祖「讓孩子活過5歲」她的心願成真

東北季風強勁 台東往離島海空交通受影響

台中斥資8億 建潭興、興中停車場

機場民營出國停車場慘兮兮 疫情急凍28家盛況關剩1家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。