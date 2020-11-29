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新竹縣府推重大建設 農民若配合徵收農保可申請續保

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府積極推動「五支箭」及和十大交通建設，部分計畫未來涉及農地徵收。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府積極推動「五支箭」及和十大交通建設，部分計畫未來涉及農地徵收。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府積極推動「五支箭」及和十大交通建設，因部分計畫未來涉及農地徵收，土地被徵收的農民雖願配合公共工程，但也憂心農保、老農津貼、農會會員資格等農民既有權益受影響。對此，縣府農業處表示，農民若配合徵收農保可申請續保、老農津貼也可續領。

農業處長范萬釗表示，農民持有的農地配合政府公共政策被徵收時，已參加農保的農民可依據「農民健康保險被保險人農地被徵收繼續加保作業要點」規定，透過投保農會向勞保局申請續保3年，但農民必須在續保期限屆滿前再購買或承租一定面積的農地實際耕作，才能恢復農保資格。

而依據「老年農民福利津貼暫行條例」及「老年農民福利津貼申領及核發辦法」等相關規定，現已領取老農津貼的農保被保險人，在領取津貼期間，因所持有參加農保的農地配合政府公共政策被徵收而致農保資格喪失時，老農津貼仍可繼續領取，不受喪失農保資格而影響。

農業處表示，農民的農會會員、農保及老農津貼等資格，都必須依據行政院農業委員會訂定的相關法令規定審查辦理，如農民有相關疑問時，可先就近洽詢各基層農會保險部。

縣府表示，五支箭之一的「台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫」，預計徵收412公頃農地；十大交通建設計畫中的台1 線新豐~新竹替代道路新闙工程，目前正進行環評，未來也將徵收新豐鄉及竹北市的農地。

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