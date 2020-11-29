3000人結窯焢番薯 苗栗頭份市田間熱鬧的親子農村嘉年華
苗栗縣頭份市「客家情、土窯夯」結窯焢番薯體驗營活動，今天天公作美，秋收後濫坑里農田，湧進3000名親子，砌窯焢蕃薯，並結合健行、客家美食品嘗及農特產品推廣，熱鬧滾滾有如嘉年華會，拉近全家人的感情。
頭份市濫坑社區發展協會主辦，「客家情、土窯夯」今年連續第17年舉辦，成了地方指標性盛事，今年搭蓋茅草屋、茅寮、紮稈棚及稻草人，復刻早期農村景象，吸引3000人參加活動，今天上午開幕式及啟窯儀式，縣長徐耀昌、議長鍾東錦、農糧署苗栗辦事處主任姜素梅、頭份市長羅雪珠等人到場，與鄉親同樂。
活動並規畫狀元郎娶親、跑旱船、公揹婆等民俗文藝展演及社區才藝班隊演出，同時搭配健行及挖番薯，種植木耳、香菇農事體驗，還有地瓜湯、客家美食品嘗及農特產品推廣，氣氛熱鬧滾滾，徐耀昌等人逐一參訪展攤，品嘗在地農產美食。
徐耀昌說，結窯焢番薯體驗活動壯觀，當地居民共同參與，凝聚社區向心力，同時也讓城市民眾能體驗古早味焢番薯及走訪農村，藉以活化農村經濟產業，一舉數得。
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