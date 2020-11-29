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正覺送暖發愛心紅包13萬5 桃園90弱勢戶寒冬增暖意

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
佛教正覺同修會舉辦正覺寒冬送暖活動，正覺教育基金會董事張公僕（右一）奉上發送弱勢家庭每戶愛心紅包1500元。圖／讀者提供
佛教正覺同修會舉辦正覺寒冬送暖活動，正覺教育基金會董事張公僕（右一）奉上發送弱勢家庭每戶愛心紅包1500元。圖／讀者提供

歲末寒冬之際，佛教正覺同修會今天在桃園市桃園講堂舉辦正覺寒冬送暖活動，今年疫情影響，波及弱勢家庭生計，由正覺教育基金會董事張公僕發放愛心紅包每戶1500元，慰問桃園、龜山、蘆竹、大園、八德、大溪區、新屋區9里90人，張公僕表示，希望關懷弱勢家庭生計及時送暖，讓弱勢鄉親安心過年

這項寒冬送暖活動今年邁入第9年，每年舉辦一次，發放弱勢家庭愛心紅包，至今全台送出愛心紅包5130多萬元，受惠弱勢者4萬146人，今年桃園市桃園區中原里、龍安里，龜山區新嶺里、蘆竹區中興里、八德區福興里及龍友里、大園區和平里、大溪區美華里、新屋區深圳里共9里90人、共發送13萬5000元，不克前往及行動不便里民，該會義工將擇期發給紅包禮金。

正覺同修會桃園講堂寒冬送暖活動中，桃園警方亦配合安排進行防制酒駕、保護行車及行人的生命安全預防宣導，警方表示，歲末寒冬參加尾牙聚餐，、旺年會聚餐較多，呼籲民眾開車不喝酒、喝酒不開車，警方也宣導酒駕零容忍、全民反酒駕觀念，勿酒後開車，平安回家。

佛教正覺同修會舉辦正覺寒冬送暖活動，正覺教育基金會董事張公僕（右一）奉上發送弱勢家庭每戶愛心紅包1500元。圖／讀者提供
佛教正覺同修會舉辦正覺寒冬送暖活動，正覺教育基金會董事張公僕（右一）奉上發送弱勢家庭每戶愛心紅包1500元。圖／讀者提供

紅包 愛心 弱勢家庭

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