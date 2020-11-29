正覺送暖發愛心紅包13萬5 桃園90弱勢戶寒冬增暖意
歲末寒冬之際，佛教正覺同修會今天在桃園市桃園講堂舉辦正覺寒冬送暖活動，今年疫情影響，波及弱勢家庭生計，由正覺教育基金會董事張公僕發放愛心紅包每戶1500元，慰問桃園、龜山、蘆竹、大園、八德、大溪區、新屋區9里90人，張公僕表示，希望關懷弱勢家庭生計及時送暖，讓弱勢鄉親安心過年
這項寒冬送暖活動今年邁入第9年，每年舉辦一次，發放弱勢家庭愛心紅包，至今全台送出愛心紅包5130多萬元，受惠弱勢者4萬146人，今年桃園市桃園區中原里、龍安里，龜山區新嶺里、蘆竹區中興里、八德區福興里及龍友里、大園區和平里、大溪區美華里、新屋區深圳里共9里90人、共發送13萬5000元，不克前往及行動不便里民，該會義工將擇期發給紅包禮金。
正覺同修會桃園講堂寒冬送暖活動中，桃園警方亦配合安排進行防制酒駕、保護行車及行人的生命安全預防宣導，警方表示，歲末寒冬參加尾牙聚餐，、旺年會聚餐較多，呼籲民眾開車不喝酒、喝酒不開車，警方也宣導酒駕零容忍、全民反酒駕觀念，勿酒後開車，平安回家。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言