正覺送暖發愛心紅包13萬5 桃園90弱勢戶寒冬增暖意

歲末寒冬之際，佛教正覺同修會今天在桃園市桃園講堂舉辦正覺寒冬送暖活動，今年疫情影響，波及弱勢家庭生計，由正覺教育基金會董事張公僕發放愛心紅包每戶1500元，慰問桃園、龜山、蘆竹、大園、八德、大溪區、新屋區9里90人，張公僕表示，希望關懷弱勢家庭生計及時送暖，讓弱勢鄉親安心過年

這項寒冬送暖活動今年邁入第9年，每年舉辦一次，發放弱勢家庭愛心紅包，至今全台送出愛心紅包5130多萬元，受惠弱勢者4萬146人，今年桃園市桃園區中原里、龍安里，龜山區新嶺里、蘆竹區中興里、八德區福興里及龍友里、大園區和平里、大溪區美華里、新屋區深圳里共9里90人、共發送13萬5000元，不克前往及行動不便里民，該會義工將擇期發給紅包禮金。