打造安全就業環境 桃園今辦趣味競賽2千勞工參與
桃園市今天舉行109年勞工趣味競賽暨職場安全健康週活動，桃園市長鄭文燦表示，桃園總人口已突破226萬人，其中加入勞保者就有近110萬人，受薪階級成為帶動城市發展的主力，市府將持續做工會及勞工最有力的後盾。
鄭文燦表示，桃園從升格至今，人口成長超過21萬人，其中超過一半的人口投保勞保，反映出桃園的就業現況，桃園更已連續10年創造全台第一的工業產值。
鄭文燦說，桃園十分重視工會發展，無論是工會涵蓋率、勞資會議涵蓋率及團體協約涵蓋率等都相當高，今更有2家企業獲得勞動部最高獎項五星獎殊榮，也藉此呼籲各企業注重對女性勞工的照顧，從懷孕、哺乳到育嬰假等，創造女性友善職場環境。
桃市府除了鼓勵舉辦勞工教育訓練活動、支持工會運作外，也鼓勵工會多舉辦運動會、文化、休閒、育樂等活動，限也利用桃園區民生路舊菸酒公司配銷所400多坪土地，將興建勞工教育大樓，即將落成啟用，歡迎各大工會利用該空間舉辦活動。
今年勞工趣味競賽暨職場安全健康週活動，號召桃園市各企、產、職業工會及公司行號共50隊組隊參賽，粗估有2000人共襄盛舉，市府表示，希望藉由趣味競賽凝聚所有勞工朋友的心，同時增進職場安全的認識。
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