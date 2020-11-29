打造安全就業環境 桃園今辦趣味競賽2千勞工參與

桃園市今天舉行109年勞工趣味競賽暨職場安全健康週活動，桃園市長鄭文燦表示，桃園總人口已突破226萬人，其中加入勞保者就有近110萬人，受薪階級成為帶動城市發展的主力，市府將持續做工會及勞工最有力的後盾。

鄭文燦表示，桃園從升格至今，人口成長超過21萬人，其中超過一半的人口投保勞保，反映出桃園的就業現況，桃園更已連續10年創造全台第一的工業產值。

鄭文燦說，桃園十分重視工會發展，無論是工會涵蓋率、勞資會議涵蓋率及團體協約涵蓋率等都相當高，今更有2家企業獲得勞動部最高獎項五星獎殊榮，也藉此呼籲各企業注重對女性勞工的照顧，從懷孕、哺乳到育嬰假等，創造女性友善職場環境。

桃市府除了鼓勵舉辦勞工教育訓練活動、支持工會運作外，也鼓勵工會多舉辦運動會、文化、休閒、育樂等活動，限也利用桃園區民生路舊菸酒公司配銷所400多坪土地，將興建勞工教育大樓，即將落成啟用，歡迎各大工會利用該空間舉辦活動。