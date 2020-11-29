桃園醫院看診小撇步 患者回診問題可先洽詢居家護理師

疫情爆發以來，不少患者面對進醫院就醫看診一直都有疑慮，家屬也擔心究竟是否該帶家中病人回診，成了民眾的困擾，衛福部桃園醫院居家護理師蕭靜儀指出，有個就診小撇步，可先透過居家護理師協助，安排居家醫療整合服務。

蕭靜儀表示，許多患者及家屬會擔憂，疫情期間回醫院看診有可能會增加感染風險，若遇到個案有醫療上的問題，可先向居家護理師尋求協助，討論該不該回院就診，或有更好的方法可協助個案看診。

家屬將問題提出後，蕭靜儀說，可以處置的部分居家護理師會先行處理，或安排居家醫療整合服務，甚至可協助轉介包含居家牙醫診療。

蕭靜儀舉例，曾遇過一位失智婆婆的個案，重度失能完全無法下床，長期接受居家醫療協助，家屬發現其右後方假牙有嚴重鬆脫及摩擦出血情形，擔憂個案若不小心吞下去會造成危險，因個案家屬平時與居家護理師互動良好，在發現的第一時間就尋求居家護理師的意見。

家屬先將個案實際情形拍攝影片傳給居家護理師，居家護理師協助線上填寫個案基本資料，在牙醫師全聯會提出需求，審核通過後轉介至桃園醫院牙科進行評估及收案，由專業牙科主治醫師群到府協助進行拔牙，可免除家屬須帶至醫院的各種不方便及困擾。

蕭靜儀說，桃園醫院到宅居家醫療服務相當方便，也可針對其他慢性病需藥物整合的需求，由居家護理師安排專科醫師親自到府協助看診評估並開立藥物，個案及家屬可免除麻煩及受感染的憂慮外，前提是需為病況穩定的個案，才可以得到周全性的照護，減少跨科重複性用藥的問題，當民眾有需求可洽詢居家護理所3699721轉4108。