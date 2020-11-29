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新竹家扶冬暖慈幼園遊會 表揚善心企業團體及志工
受到新冠疫情衝擊，讓受新竹家扶中心扶助的家庭，因工作時段或機會減少，生活更加辛苦，新竹家扶中心表示，所幸長年支持的企業、團體們不減慈善熱忱，才能讓「好家再有你-2020年冬暖慈幼園遊會」今天在縣府前廣場成功舉辦，設有108個攤位，招待656戶的扶助家庭，讓家庭與孩子們感受到社會溫情。
家扶扶幼委員詹金興開心得宣布，今年有30名家扶的同學考上國立大學，他希望家扶孩子能夠有一技之長，透過教育、認真讀書也可以翻轉人生。家扶中心也特別表揚感謝連續設攤10年的新竹市健康慢壘運動協會、珍悅港式點心坊及媽媽家族等攤位。
擔任家扶認養人已26年的劉奶奶，2002年起邀請了第一名認養的孩子一同前來園遊會設攤，聚集家庭媽媽的力量，媽媽家族的攤位也因此產生，設攤多年，即使經歷親人病逝等生命的考驗及艱難，劉奶奶未曾缺席，並號召家人、親友一起參與，期待在愛心及毅力的凝聚，讓善的信念持續傳遞。
這次園遊會活動中，也表揚了長期投入家扶各項服務的6位優良義工，不管是支援課業輔導、營隊、活動等，成為家扶堅強的後盾，另也表揚不因困苦生活限制，勇敢面對逆境，堅強努力向上的4戶自強家庭。
家扶中心也感謝發一崇德慈善基金會、發一崇德嘉義慈善佛院、蔡敏龍、郭連壽以及豐山蔥油餅，長期以來提供物資、白米及餐券給扶助家庭，無私奉獻、支持公益，成為家扶推動扶貧工作的有力夥伴。
其中，豐山蔥油餅投入家扶中心的服務超過10年，每個月提供約8戶中心扶助的家庭各700元的餐券，讓他們憑餐券至店內取用早餐店內，更在家扶中心舉辦活動有餐食需求時，無償提供店內的麵線糊、蔥油餅，是家扶的最佳的後援。
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