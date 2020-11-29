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機場民營出國停車場慘兮兮 疫情急凍28家盛況關剩1家
今年疫情衝擊，桃園國際機場出國人數減少9成以上，航空公司航班銳減，桃園機場外圍大園區民營出國停車場業者無力經營，紛紛關門結束營業，最近鄰近桃園機場的五福停車場也關門，連勝出國停車場董事長今天下午表示、「很可悲」! 桃園機場外圍最多28家出國停車場，現在除公營第1、2航廈停車場之外，民營只剩下連勝1家，「其同業通通都關門了」。
今年新冠肺炎疫情影響，出入境旅客人數急凍，航空公司很慘，原本許多桃園市大園區、機場外圍的民營出國停車場，因為出國人數大減，出國停車場業者一家一家關門，大園三民路機場旁的五福出國停車場最近悄悄關門，吳姓業者表示，今年2月以來幾乎沒有客人上門，不堪經營虧損，加上面臨桃園航空城徵收，決定結束長達30餘年接駁停車業務。
也是前桃園市租賃商業公會理事長羅清元說，現在出國停車場接駁停車業務幾乎乏人問津，1天約2、3名機場人員停車，營運很慘，最多機場外28家業者盛況不再，很多業者都是虧錢虧到慘兮兮，現在通通都關掉，在機場公營第1、2航廈停車場之外，民營出國停車場只剩下連勝1家。
羅清元表示，疫情來襲很多行業有有紓困補助，民營出國停車場業者卻拿不到政府任何補助或紓困，向桃園市政府尋求紓困，還被官員說「不可能補助」，等於叫業者自生自滅，現在剩下車勝1家不遣散員工、讓員工領底薪，苦撐經營快受不了，再下去只有走上街頭抗議一條路，希望政府重視業者心聲。
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