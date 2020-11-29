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美豬要來了 苗栗縣養豬協會宣導在地生產、在地銷售

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
美豬叩關進口在即，苗栗縣養豬協會今天地產地銷暨台灣豬標章行銷活動，並推出烤豬肉等美味。記者范榮達／攝影
美豬叩關進口在即，苗栗縣養豬協會今天地產地銷暨台灣豬標章行銷活動，並推出烤豬肉等美味。記者范榮達／攝影

美豬叩關進口在即，苗栗縣養豬協會與縣府合作輔導農友建構生鮮豬肉販售通路溯源管理，申請「台灣豬」標章，今天辦理宣導活動，安排烤豬等美味供享用，吸引大批民眾參加，支持「在地生產、在地銷售（消費）」。

這場地產地銷暨台灣豬標章行銷的活動今天上午在頭份市尚順廣廣場舉行，會場安排台灣豬肉各種美食供品嘗，宣導台灣豬標章可供消費者了解購買的豬肉來源，消費者買的安心、吃的放心，提高在地豬肉產品商品化的知名度與可靠度，而且更能朝向專業化養殖的目標邁進，增加消費市場的競爭力。

苗栗縣養豬協會理事長陳明朝表示，全台養豬近550萬頭，其中苗栗縣6萬6000多頭，占1.2%，養豬協會與縣府積極輔導養豬戶，建構國產生鮮豬肉販售通路溯源管理，為食肉安全嚴格把關，消費者對健康安全與衛生管理更有信心，買的安心、吃的也安心。

美豬叩關進口在即，苗栗縣養豬協會今天地產地銷暨台灣豬標章行銷活動，並推出烤豬肉等美味。記者范榮達／攝影
美豬叩關進口在即，苗栗縣養豬協會今天地產地銷暨台灣豬標章行銷活動，並推出烤豬肉等美味。記者范榮達／攝影

苗栗縣 美豬

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