買彩券也能做公益 桃園每年約10億元彩券盈餘補助弱勢

桃園市今天舉行109年公益彩券形象宣導活動，桃園市長鄭文燦表示，民眾花錢買彩券希望能中大獎，就算沒有中獎也能幫助到弱勢團體，桃市除了積極推動庇護工場外，清潔隊員招考也有提高比例，希望將桃園打造成為社福桃花源。

鄭文燦指出，民眾買彩券期盼中大獎，但即便沒中獎也能幫助弱勢族群，公益彩券盈餘有3大用途，45%用在國民年金、5%用於健保、50%挹注地方政府社福支出，桃園平均每年獲分配10至11億元的彩券盈餘，幫助提升身障、單親家庭、中低收入家庭、原住民族、長者及兒少等社福措施。

鄭文燦說，不僅如此，桃園彩券承銷商更有4300多人具備弱勢族群身分，可透過販售彩券保障其工作權，今天市府舉辦公益彩券嘉年華活動，希望讓市民對公益彩券有更深的了解，藉此機會讓「買彩券、做公益」的觀念深植在民眾的心裡。

鄭文燦也提及，桃市限領有身心障礙手冊者約有8萬多人，其中有2萬人已在工作，此外，雙北房地產較貴，目前桃園社福單位收容外縣市的比例攀升中，未來會持續增加庇護工廠的數量，現有12處，明年要再增加3處，也會讓社宅進駐庇護工廠。

由於今天受到疫情影響，社福團體勸募金額普遍衰退，鄭文燦也呼籲各界踴躍支持社福團體。社會局長鄭貴華則表示，今年嘉年華活動安排定向越野活動，結合親子、運動及尋寶等元素，鼓勵親子一起走到戶外。