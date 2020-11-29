眼睛一亮！新舊郵局輝映 南庄再添拍照打卡景點

中華郵政公司苗栗縣南庄郵局以類公共藝術整建，外牆形塑賽夏族、泰雅族，及客家族群融合的在地特色，明亮的色彩讓人驚艷，與老街上縣定歷史建築南庄郵便局相輝映，新舊郵局建築相互輝映，也為南庄觀光增添亮點及趣味性。

中華郵政「109年度局屋門面改善計畫」，苗栗郵局選定南庄郵局參加，500多萬元經費以特色外牆為主題，工程將於12月4日竣工，但新南庄郵局未演先轟動，曝光的新造型及外觀，引來許多居民及遊客讚嘆，紛紛在網路分享走告，南庄郵局成了熱門拍照打卡景點。

苗栗郵局經理吳宏泰說，南庄是國際慢城，也是觀光風景區，又有族群融合特色，條件得天獨厚，郵局依政府採購法規定，優先委請原住民廠商參與規畫、設計、監造，並邀請部落長老等地方人士提供意見，仿石工法將各種圖騰、人物元素，雕塑得生動自然唯妙唯肖。

其中，南庄郵局正面左右各以賽夏族雷女紋、泰雅族菱形圖騰標誌，及客家桐花圖樣，分別象徵感念雷女保佑、祖靈眼睛等信仰文化，及客家硬頸刻苦精神，側面除客家桐花外佐以賽夏、泰雅族人穿著傳統服飾，舞蹈、打獵等特色元素。