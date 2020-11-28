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鄭文燦、陳時中合體逛夜市 訪食材產地標示、溯源履歷

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
衛福部長陳時中與桃園市長鄭文燦等人今晚訪視八德興仁花園夜市，了解攤商配合產地標示情形。記者張裕珍／攝影
衛福部長陳時中與桃園市長鄭文燦等人今晚訪視八德興仁花園夜市，了解攤商配合產地標示情形。記者張裕珍／攝影

明年元旦起，只要使用豬肉，無論是小吃店、市場或大賣場必須標示原產地，桃園市衛生局完成2萬家業者輔導，並擇定八德興仁花園夜市試辦張貼食品原料產地溯源二維條碼，消費者只要用手機掃條碼，就可清楚得知食材來源，衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦今天合體連逛好幾攤，肯定業者自主響應，「誠實標示就是最好的行銷！」

因應中央新制，桃園市衛生局10月啟動標示輔導專案，現有食安人力40名及委託中華食品安全管制系統協會聘請專家學者20名，一連辦理41場教育訓練，宣導環境衛生、追溯追蹤、食品效期及標示管理等規定外，並實地輔導業者完成食材原產地標示。

考量消費者可能仍對原產地標示正確性存有疑慮，衛生局又加碼推動餐飲業食材溯源標章揭露，輔導八德區興仁花園夜市為示範區，有90家攤商響應揭露國產生鮮豬肉追溯拍賣編號、禽肉屠宰衛生檢查合格標誌、雞蛋溯源標籤及產銷履歷驗證農產品等產銷履歷資訊，消費者逛夜市用手機掃描攤商張貼的條碼，即可確認產地標示真實性。

鄭文燦今天與陳時中合體逛興仁花園夜市，並示範用手機掃描二維條碼，只要輸入拍賣編號，就可得知該豬隻的拍賣日期、拍賣市場，甚至是飼養畜牧場，2人也在衛生局人員帶領下，一連逛了蒙古烤肉、鹹水雞、香腸攤、豬血糕與烤肉串攤等，實地了解攤商配合標示與食材溯源情形，不少業者都認同並提出證明，希望消費者吃得安心。

蒙古烤肉業者許皓翔說，自家使用肉品豬肉為台灣豬，牛肉來自紐西蘭與澳洲，在配合輔導過程中，比較困難處是要向上游廠商取得相關證明資料，因過去雖然都有相關資料，但不會特別留底，不過藉此機會能有完整整理與揭露，希望消費者看了安心。

「推動餐飲溯源，就像讓食材有身分證！」鄭文燦說，桃園市落實農產到餐桌的溯源管理，食材有了身分證可以認證產地與來源，消費者只要刷二維條碼即一目了然，就像先前推動蔬菜、茶葉與稻米等生產履歷，並強調中央地方充分合作，大家能放心。

桃園市衛生局也藉此呼籲食品業者，應如實標示原產地，倘未依規定標示，依食品安全衛生管理法第47條，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰；如有標示不實者，依同法第45條，可處4萬以上400萬元以下罰鍰。

桃園市衛生局擇定八德興仁花園夜市試辦張貼食品原料產地溯源二維條碼，消費者只要用手機掃條碼，就可清楚得知食材來源，衛福部長陳時中與桃園市長鄭文燦等人今晚示範使用。記者張裕珍／攝影
桃園市衛生局擇定八德興仁花園夜市試辦張貼食品原料產地溯源二維條碼，消費者只要用手機掃條碼，就可清楚得知食材來源，衛福部長陳時中與桃園市長鄭文燦等人今晚示範使用。記者張裕珍／攝影
衛福部長陳時中與桃園市長鄭文燦等人今晚訪視八德興仁花園夜市，了解攤商配合產地標示情形，還到蒙古烤肉攤示範料理。記者張裕珍／攝影
衛福部長陳時中與桃園市長鄭文燦等人今晚訪視八德興仁花園夜市，了解攤商配合產地標示情形，還到蒙古烤肉攤示範料理。記者張裕珍／攝影
桃園市衛生局擇定八德興仁花園夜市試辦張貼食品原料產地溯源二維條碼，消費者只要用手機掃條碼，就可清楚得知食材來源，衛福部長陳時中與桃園市長鄭文燦等人今晚訪視。記者張裕珍／攝影
桃園市衛生局擇定八德興仁花園夜市試辦張貼食品原料產地溯源二維條碼，消費者只要用手機掃條碼，就可清楚得知食材來源，衛福部長陳時中與桃園市長鄭文燦等人今晚訪視。記者張裕珍／攝影
衛福部長陳時中與桃園市長鄭文燦等人今晚訪視八德興仁花園夜市，了解攤商配合產地標示情形。記者張裕珍／攝影
衛福部長陳時中與桃園市長鄭文燦等人今晚訪視八德興仁花園夜市，了解攤商配合產地標示情形。記者張裕珍／攝影
桃園市衛生局擇定八德興仁花園夜市試辦張貼食品原料產地溯源二維條碼，消費者只要用手機掃條碼，就可清楚得知食材來源，衛福部長陳時中與桃園市長鄭文燦等人今晚訪視。記者張裕珍／攝影
桃園市衛生局擇定八德興仁花園夜市試辦張貼食品原料產地溯源二維條碼，消費者只要用手機掃條碼，就可清楚得知食材來源，衛福部長陳時中與桃園市長鄭文燦等人今晚訪視。記者張裕珍／攝影
桃園市衛生局擇定八德興仁花園夜市試辦張貼食品原料產地溯源二維條碼，消費者只要用手機掃條碼，就可清楚得知食材來源。記者張裕珍／攝影
桃園市衛生局擇定八德興仁花園夜市試辦張貼食品原料產地溯源二維條碼，消費者只要用手機掃條碼，就可清楚得知食材來源。記者張裕珍／攝影
桃園市衛生局擇定八德興仁花園夜市試辦張貼食品原料產地溯源二維條碼，消費者只要用手機掃條碼，就可清楚得知食材來源。記者張裕珍／攝影
桃園市衛生局擇定八德興仁花園夜市試辦張貼食品原料產地溯源二維條碼，消費者只要用手機掃條碼，就可清楚得知食材來源。記者張裕珍／攝影

衛生局 夜市 烤肉

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