鄭文燦、陳時中合體逛夜市 訪食材產地標示、溯源履歷

明年元旦起，只要使用豬肉，無論是小吃店、市場或大賣場必須標示原產地，桃園市衛生局完成2萬家業者輔導，並擇定八德興仁花園夜市試辦張貼食品原料產地溯源二維條碼，消費者只要用手機掃條碼，就可清楚得知食材來源，衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦今天合體連逛好幾攤，肯定業者自主響應，「誠實標示就是最好的行銷！」

因應中央新制，桃園市衛生局10月啟動標示輔導專案，現有食安人力40名及委託中華食品安全管制系統協會聘請專家學者20名，一連辦理41場教育訓練，宣導環境衛生、追溯追蹤、食品效期及標示管理等規定外，並實地輔導業者完成食材原產地標示。

考量消費者可能仍對原產地標示正確性存有疑慮，衛生局又加碼推動餐飲業食材溯源標章揭露，輔導八德區興仁花園夜市為示範區，有90家攤商響應揭露國產生鮮豬肉追溯拍賣編號、禽肉屠宰衛生檢查合格標誌、雞蛋溯源標籤及產銷履歷驗證農產品等產銷履歷資訊，消費者逛夜市用手機掃描攤商張貼的條碼，即可確認產地標示真實性。

鄭文燦今天與陳時中合體逛興仁花園夜市，並示範用手機掃描二維條碼，只要輸入拍賣編號，就可得知該豬隻的拍賣日期、拍賣市場，甚至是飼養畜牧場，2人也在衛生局人員帶領下，一連逛了蒙古烤肉、鹹水雞、香腸攤、豬血糕與烤肉串攤等，實地了解攤商配合標示與食材溯源情形，不少業者都認同並提出證明，希望消費者吃得安心。

蒙古烤肉業者許皓翔說，自家使用肉品豬肉為台灣豬，牛肉來自紐西蘭與澳洲，在配合輔導過程中，比較困難處是要向上游廠商取得相關證明資料，因過去雖然都有相關資料，但不會特別留底，不過藉此機會能有完整整理與揭露，希望消費者看了安心。

「推動餐飲溯源，就像讓食材有身分證！」鄭文燦說，桃園市落實農產到餐桌的溯源管理，食材有了身分證可以認證產地與來源，消費者只要刷二維條碼即一目了然，就像先前推動蔬菜、茶葉與稻米等生產履歷，並強調中央地方充分合作，大家能放心。