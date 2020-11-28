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中壢中平商圈布置聖誕光廊 5層樓聖誕樹今晚點燈
聖誕節將至，桃園市中壢車站前「中平商圈」徒步區布置長達500公尺的聖誕光廊，並搭建號稱「中壢最高」、5層樓的聖誕樹，並舉辦聖誕季系列活動，今天晚上5點點燈開場，吸引大量人潮打卡拍照。
活動主辦人、中平商區理事長劉柏成表示，聖誕系列活動已連續五年舉辦，今年結合教會、里民、店家、慈善協會共同舉辦為期一個月的聖誕活動。今年因疫情等原因使社會感到不平安，商圈與社區皆期盼能恢復生機，重拾心中的平安與喜樂，藉由今晚燈活動數百位民眾舉起手中的燭光，共同點亮「浪漫雪景」與「最高聖誕樹」，在冬季點燃一份愛與希望。
劉柏成也說，中平商圈長期致力於社會公益，除了今晚舉辦聖誕點燈走唱送暖，更長期分享物資予弱勢家庭﹐希望中平商圈能成為最溫暖的街區；系列活動還有12月19日唱報佳音、12月20日聖誕晚會，歡迎各地民眾扶老攜幼、大手牽小手，共度溫馨感恩佳節。桃園市長鄭文燦、市議員謝美英、彭俊豪等人今天也參與點燈。
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