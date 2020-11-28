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苗縣頭份市建國路、信東路將試辦禁行21噸以上大貨車
苗栗縣頭份市建國路與信東路因路幅狹長，除了往來車流量大且設有學校，經地方民代建議及考量通勤學生及鄉親安全，縣府工務處最近協助頭份市公所邀地方代表、貨運、汽車運輸等單位人士研商，決議建國路（中華路─中興路）及信東路（自強路─中興路）路段在部分時段禁止21噸以上大貨車行駛，將由頭份市公所在12月提報道安會報討論後，先試行3個月。
工務處指出，建國路、信東路未來實施禁行21噸以上大貨車的管制措施，管制時間規畫為上午6時30分至9時、中午12時至晚間19時，這2條道路屬於鄉鎮市公所負責的村里道路，將請頭份市公所接續辦理禁行管制措施，包括說明會、提報道安會報、設置牌面、公告、正式執行等事宜，推動試行3個月後，將再召開檢討會議研議是否持續實施管制。
頭份建國路、信東路兩側住家、人口密集且有學校，縣府此次協助市公所邀相關單位研調，但會中仍有地方人士反對管制大型重車行駛，工務處提出近年2條路段發生的交通事故及件數等資料力爭，協調會最後通過試行管制重車行駛的決議。
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