網路素養講座 邀反骨男孩酷炫、年代主播與青年對話

桃園市青年事務局今天在青年局展演廳舉辦「青年網路公民素養論壇：失控的鍵盤」，由平鎮高中公民老師曾露瑤主持，邀請網紅、媒體人一同探討「網路霸凌」、「假新聞」、「網路隱私」三大議題，分享自身經驗，喚起青年對網路素養議題的關注及反思。

論壇首先探討「網路霸凌」議題，邀請 Youtuber反骨男孩成員酷炫以黑人抬棺事件為例，分享身為網路紅人在享受流量的同時，在面對群眾的檢視壓力下如何調整心態。人氣部落客人妻麗莎也分享了在自媒體時代因為分享錯誤旅遊資訊後，如何面對網路上輿論攻擊。期待同學在聽完他們的心路歷程後，能夠意識到自己在網路上的發言的影響力，並思考如何在網路霸凌及言論自由中求取平衡。

第二個議題「假新聞」，邀請上報陳嘉宏總主筆以及年代主播吳宣儀，以媒體人的角度討論假新聞帶給社會的衝擊，並分享在資訊爆炸的時代如何辨別真假新聞。最後論壇將探討「網路隱私」的議題，邀請Youtuber一隻阿圓及「iWIN網路內容防護安全機構代表劉昱均，以自身經驗及案例分享最常見的網路安全隱私議題以及碰到危險該向誰求救。

論壇最後也設計了告解室環節，針對學生提供的真實校園網路攻擊事件，邀請桃園市長鄭文燦、一隻阿圓及人妻麗莎一同與談，以自身經驗為同學解惑。